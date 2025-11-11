Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT), 지속적인 매출 성장과 전략적 파트너십, 글로벌 확장을 강조한 투자자 업데이트 발표

필라델피아, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 투자자 업데이트(Investor Update)를 오늘 발표했다. 이번 보고서는 회사의 글로벌 ‘증명 경제(Proof Economy)’ 확장과 함께 재무 성과, 기술 플랫폼, 국제 사업 전반의 주요 진전을 상세히 다루고 있다.

Datavault AI의 최근 성과는 혁신, 파트너십, 검증된 성장 전략을 통해 주주들에게 실질적인 가치를 창출하겠다는 회사의 확고한 의지를 반영한다. 이번 발표에서는 2025년 4분기부터 2026년에 걸쳐 달성된 주요 이정표와 진행 중인 핵심 이니셔티브들이 요약되어 있다.

자본 및 재무 전망

2025 년 2 분기 인식 매출 : 170만 달러로, 2024년 2분기 대비 약 467% 성장

170만 달러로, 2024년 2분기 대비 약 467% 성장 2026 년 가이던스 : 음향(Acoustic) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 성장에 힘입어 연간 매출 4천만~5천만 달러 달성 목표

음향(Acoustic) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 성장에 힘입어 연간 매출 4천만~5천만 달러 달성 목표 재원 조달 : Scilex Holdings와 1억5천만 달러 규모의 전략적 투자 계약 체결 — 주주 승인 후 최종 마감 예정

Scilex Holdings와 1억5천만 달러 규모의 전략적 투자 계약 체결 — 주주 승인 후 최종 마감 예정 유동성 확보: 자본시장 운영의 유연성과 인프라 강화를 위해 Form S-3 셸프 등록 서류 제출

전략적 파트너십 및 라이선스 현황

한국항공대학교 (KAU): 양자 기술과 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 활용한 디지털 파일럿 자격 인증, 시뮬레이션, 항공우주 혁신 관련 업무협약(MOU) 체결

양자 기술과 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 활용한 디지털 파일럿 자격 인증, 시뮬레이션, 항공우주 혁신 관련 업무협약(MOU) 체결 최상위급 협력 (Top-Tier Collaboration): 수백만 달러 규모의 자원 투입으로 엔지니어링, 양자 기술, 시장 진출(go-to-market) 지원 등 플랫폼 가속화를 위한 전략적 협업 추진

수백만 달러 규모의 자원 투입으로 엔지니어링, 양자 기술, 시장 진출(go-to-market) 지원 등 플랫폼 가속화를 위한 전략적 협업 추진 Burke Products: Datavault의 기술을 항공우주 및 방위산업의 핵심 임무용 애플리케이션에 통합하는 1차 방위산업(Tier-1 Defense) 파트너십 체결

Datavault의 기술을 항공우주 및 방위산업의 핵심 임무용 애플리케이션에 통합하는 1차 방위산업(Tier-1 Defense) 파트너십 체결 Scilex Holding Company ( 나스닥 : SCLX): 게놈, DNA, 치료제 데이터 자산의 토큰화 및 수익화를 위한 1,000만 달러 규모의 전 세계 독점 라이선스 계약 체결

게놈, DNA, 치료제 데이터 자산의 토큰화 및 수익화를 위한 1,000만 달러 규모의 전 세계 독점 라이선스 계약 체결 코미디 저작권 및 데이터 거래소 설립: Rodney’s Comedy Club에서 Datavault AI의 VerifyU 자격 인증 플랫폼, Joke Token 블록체인 보상 시스템, ADIO® 음파 데이터 전송 기술을 적용한 라이브 엔터테인먼트 환경 구축 예정. 또한 ADIO® 기반으로 개발된 홀로그램 제품군 DVHolo가 주요 산업 파트너들과의 협력을 통해 함께 선보일 예정이다.



기술 및 제품 개발

VerifyU™ Platform: 블록체인과 인공지능(AI)을 활용하여 신원 및 자격 인증 문제를 해결하기 위한 플랫폼 출시

블록체인과 인공지능(AI)을 활용하여 신원 및 자격 인증 문제를 해결하기 위한 플랫폼 출시 AI 에이전트 (DataScore®, DataValue®): 엔터프라이즈 데이터 가치 평가 및 수익화 워크플로우를 위해 주요 산업 파트너들과 함께 배포

엔터프라이즈 데이터 가치 평가 및 수익화 워크플로우를 위해 주요 산업 파트너들과 함께 배포 SyncIN Audio QR 인수 : 특허받은 음성 기반 데이터 캡처 기술을 확보하여 Datavault의 제품 포트폴리오 강화

특허받은 음성 기반 데이터 캡처 기술을 확보하여 Datavault의 제품 포트폴리오 강화 독립형 거래소 설립: Information Data Exchange®, NIL Exchange® 및 관련 데이터 마켓플레이스 법인화 및 서비스 개시 단계 진입.

시장 포지셔닝 및 브랜드 모멘텀

글로벌 금융 매체의 보도 를 통해 Datavault는 “AI + Web3” 기반 데이터 수익화 분야의 선도 기업으로 자리매김

를 통해 Datavault는 “AI + Web3” 기반 데이터 수익화 분야의 선도 기업으로 자리매김 X Club 런칭: Nature’s Miracle Holdings 및 Harrison Global과 협력하여 블록체인 기반 결제 및 커뮤니티 참여 기능을 통해 글로벌 XRP 커뮤니티를 연결.

거래소(Exchanges) 업데이트

Datavault의 독립형 거래소 그룹은 규제 승인 및 운영 측면에서 지속적인 진전을 보이고 있음

실물 자산(RWA, Real World Assets)의 초기 토큰화가 2025년 4분기부터 시작될 예정

음향 과학 부문(Acoustic Science Division)

부문 확장은 AI 및 음향 분석(Acoustic Analytics)을 통해 사운드와 공간 데이터를 수익화하는 데 중점을 두고 있음

WiSA 기술이 통합된 제품들은 오디오, 미디어, 소비자 전자제품 분야에서 새로운 상업적 유통 채널을 개척할 것으로 기대됨.

행사 및 글로벌 거점

Dream Bowl 2026: Scilex Holding Company와 협력해 개발 중인 Dream Bowl Coin을 연내 배포할 예정

Scilex Holding Company와 협력해 개발 중인 Dream Bowl Coin을 연내 배포할 예정 한국 쇼케이스 : Datavault의 ADIO 기술 시연 및 국제 파트너 네트워크 강화 행사 개최

Datavault의 ADIO 기술 시연 및 국제 파트너 네트워크 강화 행사 개최 글로벌 본사 : 펜실베이니아 본사는 뉴욕과 워싱턴 D.C.로의 직접 접근성을 제공하며, 글로벌 운영의 중심 역할 수행

펜실베이니아 본사는 뉴욕과 워싱턴 D.C.로의 직접 접근성을 제공하며, 글로벌 운영의 중심 역할 수행 해외 영업 및 네트워크 확장: 취리히, 런던, 대만, 일본, 한국, 홍콩 등 주요 국제 시장과 미국 내 애틀랜타(데이터 수익화), 포틀랜드(음향 수익화) 거점을 중심으로 활발한 영업 및 파트너십 확대.

실행, 확장, 그리고 ‘증명(Proof)’으로 움직이는 성장

Datavault AI의 2025년에서 2026년으로 이어지는 행보는 단순한 시장 유행이 아닌, 확고한 인프라 구축을 중심으로 한 성장 전략을 보여준다. 세계적 수준의 엔지니어링 지원부터 음향 과학 부문의 확장, 독립형 데이터 거래소 설립에 이르기까지, 각 이정표는 확장 가능한 글로벌 기업의 토대를 한층 더 공고히 다지고 있다.

데이터 수익화, 자격 인증, AI 기반 분석 플랫폼 등 회사의 핵심 기술은 신뢰할 수 있는 성과와 정량적 성능을 요구하는 다양한 산업군에서 주목받고 있다. 북미, 유럽, 아시아 전역에서 상업적 파이프라인이 확대되면서, Datavault는 기술을 실질적 추진력으로, 파트너십을 지속 가능한 가치로 전환하고 있다.

회사는 이러한 성과들이 단순한 분기별 실적을 넘어선 의미를 가진다고 강조한다. 이는 진정성과 투명성에 기반한 ‘증명 경제(Proof Economy)’의 청사진을 형성하는 과정이기 때문이다.

Datavault AI의 CEO인 Nathaniel Bradley는 “우리의 사명은 증명 경제에서 ‘검증된 데이터(Verified Data)’를 위한 운영체제를 구축하는 것이다. 모든 파트너십, 모든 플랫폼, 그리고 우리가 제출하는 모든 8-K 보고서가 같은 이야기를 전하고 있다 — 바로 ‘측정 가능한 결과로 입증된 모멘텀’이다. 우리는 여러 산업 전반에 걸쳐 실행력을 강화하며, 디지털 시대의 가치 창출과 신뢰의 방식을 재정의하고 있다. 우리의 앞에는 실질적인 기회가 놓여 있으며, 우리는 혁신을 매출로, 증명을 성과로 전환하는 데 집중하고 있다.”라고 말했다.

Datavault AI는 비전에서 검증으로 나아가며 기술을 확장하고, 파트너십을 강화하며, 미래의 디지털 검증 경제(Digitally Verified Economy)를 설계하고 있다.

Datavault에 있어 ‘증명(Proof)’은 단순한 결과가 아니라, 바로 제품(Product) 그 자체이다.

Datavault AI는 2025년 11월 17일(월) 장 시작 전 프리마켓 라이브 세션을 통해 분기 실적 및 운영 현황을 발표할 예정이다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

