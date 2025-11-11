Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengeluarkan Kemas kini Pelabur Menyorot Pertumbuhan Pendapatan Berterusan, Perkongsian Strategik dan Pengembangan Global

PHILADELPHIA, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengeluarkan Kemaskini Pelabur yang memperincikan perkembangan utama dalam prestasi kewangan, platform teknologi serta jejak antarabangsa syarikat ketika ia terus memperluaskan kehadirannya dalam ekonomi bukti digital global.

Kemajuan terkini Datavault mencerminkan komitmennya untuk mencipta nilai pemegang saham yang boleh diukur melalui inovasi, perkongsian strategik dan pertumbuhan yang disahkan. Sorotan berikut merangkumi pencapaian penting yang telah dicapai serta inisiatif yang sedang dijalankan sepanjang suku keempat tahun 2025 dan menjelang tahun 2026.

Tinjauan Modal dan Kewangan

Hasil yang diiktiraf bagi S2 2025: AS$1.7 juta, mewakili pertumbuhan tahunan kira-kira 467% berbanding S2 2024.

Unjuran 2026: Menyasarkan hasil tahunan antara AS$40 juta hingga AS$50 juta yang dipacu oleh divisyen akustik dan sains data.

Pembiayaan: Telah memperoleh perjanjian pelaburan strategik bernilai AS$150 juta dengan Scilex Holdings yang akan dimuktamadkan selepas kelulusan pemegang saham.

Kecairan: Telah memfailkan pendaftaran rak Borang S-3 bagi mempertingkatkan fleksibiliti dan menyokong infrastruktur pasaran modal.

Perkongsian Strategik & Pelesenan

Korea Aerospace University (KAU): MoU ditandatangani untuk pengesahan kredensial juruterbang digital, simulasi serta inovasi aeroangkasa dengan menggunakan teknologi kuantum dan kembar digital.

Perkongsian Bertaraf Tinggi: Komitmen sumber bernilai berjuta-juta dolar yang menyediakan sokongan kejuruteraan, kuantum dan pelaksanaan pasaran untuk mempercepatkan pembangunan platform.

Burke Products: Perkongsian pertahanan Tier-1 yang mengintegrasikan teknologi Datavault ke dalam aplikasi aeroangkasa dan pertahanan yang kritikal untuk misi.

Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX): Lesen eksklusif bernilai AS$10 juta di peringkat global untuk mentoken serta mengewangkan aset data genomik, DNA dan terapeutik.

Lesen eksklusif bernilai AS$10 juta di peringkat global untuk mentoken serta mengewangkan aset data genomik, DNA dan terapeutik. Menubuhkan platform hak cipta komedi dan pertukaran data: Dilancarkan di Rodney’s Comedy Club, di mana Datavault AI akan melaksanakan platform pengesahan kredensial VerifyU, sistem ganjaran blockchain Joke Token dan teknologi ADIO® penghantaran data melalui bunyi dalam persekitaran hiburan langsung. Pelancaran ini turut mempamerkan rangkaian produk hologram syarikat, DVHolo, yang dikuasakan oleh ADIO® dan dibangunkan bersama rakan industri terkemuka.



Pembangunan Teknologi dan Produk

Platform VerifyU™: Dilancarkan untuk menangani cabaran pengesahan identiti dan kredensial menggunakan teknologi blockchain dan AI.

Ejen AI (DataScore®, DataValue®): Digunakan bersama pemain industri terkemuka untuk aliran kerja penilaian serta pengewangan data perusahaan.

Perolehan SyncIN Audio QR: Menambah teknologi tangkapan data yang dipacu oleh audio dan dipatenkan ke dalam portfolio produk Datavault.

Menambah teknologi tangkapan data yang dipacu oleh audio dan dipatenkan ke dalam portfolio produk Datavault. Pertukaran Bebas: Information Data Exchange®, NIL Exchange® dan pasaran berkaitan yang telah diperbadankan sedang menuju ke arah pengaktifan.

Kedudukan Pasaran dan Momentum Jenama

Liputan oleh saluran kewangan global telah meletakkan Datavault sebagai peneraju dalam sektor pengewangan data “AI + Web3”.

telah meletakkan Datavault sebagai peneraju dalam sektor pengewangan data “AI + Web3”. Pelancaran X Club: Kerjasama dengan Nature’s Miracle Holdings dan Harrison Global untuk menghubungkan komuniti global XRP melalui pembayaran serta interaksi berasaskan blockchain.

Kemas kini Pertukaran

Kemajuan pengawalseliaan dan operasi terus berjalan untuk rangkaian pertukaran bebas Datavault.

Tokenisasi awal aset dunia sebenar (RWA) akan bermula pada suku ke-4 tahun 2025

Divisyen Sains Akustik

Pengembangan divisyen memberi tumpuan kepada pengewangan data bunyi dan spatial melalui AI serta analitik akustik.

Produk bersepadu WiSA diposisikan untuk membuka saluran komersial baharu dalam bidang audio, media dan elektronik pengguna.

Acara & Kehadiran Global

Dream Bowl 2026: Pengumuman pengagihan Dream Bowl Coin, yang disasarkan menjelang akhir tahun, berjaya dibangunkan melalui kerjasama dengan Scilex Holding Company.

Pameran Korea: Demonstrasi teknologi ADIO Datavault dan penglibatan rakan kongsi antarabangsa.

Kehadiran Global: Ibu pejabat dunia di Pennsylvania menyediakan akses langsung ke New York City dan Washington, D.C.

Ibu pejabat dunia di Pennsylvania menyediakan akses langsung ke New York City dan Washington, D.C. Jualan dan jangkauan aktif merentasi pasaran Zurich, London, Taiwan, Jepun, Korea, Hong Kong serta Amerika Syarikat termasuk Atlanta (pengewangan data) dan Portland (pengewangan akustik).

Pelaksanaan, Pengembangan dan Bukti dalam Tindakan

Halatuju Datavault AI sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencerminkan sebuah syarikat yang tidak mengejar sensasi, tetapi membina infrastruktur. Setiap pencapaian, daripada sokongan kejuruteraan bertaraf dunia kepada pengembangan divisyen sains akustik dan penciptaan pertukaran data bebas, mengukuhkan asas bagi sebuah perusahaan global yang boleh diskala.

Platform teras syarikat dalam pengewangan data, pengesahan kredensial dan analitik dikuasakan oleh AI terus menarik perhatian industri baharu yang menuntut prestasi yang boleh diukur dan hasil yang dipercayai. Dengan saluran komersial yang semakin berkembang di Amerika Utara, Eropah dan Asia, Datavault sedang menukar teknologi kepada daya tarikan dan perkongsian kepada nilai berulang.

Syarikat menekankan bahawa pencapaian ini mewakili lebih daripada kemajuan suku tahunan. Ia membentuk pelan induk bagi ekonomi yang tahan lama dan berasaskan bukti, dibina atas keaslian serta ketelusan.

“Misi kami kekal konsisten — untuk membina sistem operasi bagi data yang disahkan dalam ekonomi bukti,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI Inc. “Setiap perkongsian dan setiap platform, malah setiap pemfailan 8-K menceritakan kisah yang sama: momentum yang disokong oleh hasil yang boleh diukur. Kami sedang melaksanakan strategi merentasi pelbagai industri secara serentak, mengubah cara nilai dicipta dan dipercayai dalam era digital. Peluang yang ada di hadapan kami adalah nyata dan fokus kami kekal tertumpu kepada menukar inovasi menjadi hasil serta bukti menjadi prestasi.”

Datavault AI terus bergerak daripada visi kepada pengesahan, mengembangkan teknologi, memperkukuh perkongsian dan membina seni bina ekonomi digital yang disahkan untuk masa hadapan.

Di Datavault, bukti bukan sekadar hasil akhir. Ia adalah produk itu sendiri.

Datavault AI akan membuat pembentangan secara langsung sebelum pasaran dibuka pada hari Isnin, 17 November 2025, membincangkan prestasi suku tahunan dan kemas kini operasi.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa.

Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan, unjuran kewangan dan sasaran hasil Datavault AI, termasuk panduan tahun 2026 antara AS$40 juta hingga AS$50 juta, perkongsian dengan Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University, pembangunan dan pengkomersialan teknologi VerifyU, DataScore, DataValue, DVHOLO dan ADIO, pertumbuhan berterusan divisyen sains akustik dan integrasi berkaitan WiSA, kemajuan pertukaran bebas termasuk Information Data Exchange® dan NIL Exchange®, acara Dream Bowl 2026 yang dirancang serta potensi pengedaran Dream Bowl Coin, peluasan jejak jualan dan operasi di pasaran global, inisiatif strategik, teknologi serta pengkomersialan yang lain.

Kenyataan ini juga merangkumi rujukan kepada perkongsian dan kerjasama Datavault AI dengan pihak ketiga, saiz peluang ekonomi yang tersedia kepada Datavault AI di bawah perkongsian dan kerjasama tersebut, potensi bagi Datavault AI mengembangkan platform pengesahan kredensial VerifyU dan teknologi penglibatan ADIO melepasi bidang akademik dan perusahaan ke dalam industri hiburan dan kehidupan malam, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan yang bakal dibangunkan, pembangunan yang dirancang dan potensi kelulusan serta potensi penerimaan pasaran dan peluang pasaran yang berkaitan serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah.

Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI.

Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk mencapai manfaat daripada transaksi yang dirancang melalui perkongsian dan kerjasama, termasuk hasil kewangan dan operasi masa hadapan; risiko berkaitan pengedaran potensi meme coin; risiko berkaitan hasil prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkongsian dan kerjasama syarikat; risiko bahawa perkongsian dan kerjasama syarikat boleh mengganggu rancangan dan operasi semasa; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan berjaya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan kakitangan utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah terlebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima teknologi baharu atau perkongsian; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko kawal selia dan harta intelek; risiko berkaitan pelaksanaan perkongsian dan perjanjian pelesenan baharu, termasuk dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products dan Korea Aerospace University; risiko yang berkaitan dengan pengkomersialan pertukaran dan inisiatif sains akustik Datavault AI; serta risiko berkaitan penerimaan pasaran terhadap acara dan token seperti Dream Bowl Coin.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

Pertanyaan Media: