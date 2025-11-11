Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 发布投资者更新，重点强调持续的营收增长、战略合作伙伴关系及全球业务扩张

费城, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT)今日发布投资者更新。该报告详细阐述了公司在财务业绩、技术平台及国际业务布局方面的关键进展，同时公司正持续扩大其在全球验证经济领域的影响力。

Datavault 的近期进展情况彰显了其通过创新、合作伙伴关系和经过验证的增长来创造可衡量股东价值的承诺。 以下要点概述了贯穿 2025 年第四季度并延续至 2026 年的已实现里程碑式成果及持续举措。

资本与财务展望

2025 年第二季度确认收入： 170 万美元，较 2024 年第二季度约同比增长约 467%。

170 万美元，较 2024 年第二季度约同比增长约 467%。 2026 年业绩指引： 在声学与数据科学部门的推动下，实现 4000 万至 5000 万美元的年度营收目标。

在声学与数据科学部门的推动下，实现 4000 万至 5000 万美元的年度营收目标。 融资情况： 已与 Scilex Holdings 达成 1.5 亿美元的战略投资协议，待股东批准后完成交割。

已与 Scilex Holdings 达成 1.5 亿美元的战略投资协议，待股东批准后完成交割。 流动性状况：已提交 S-3 货架式注册文件，以提升资金灵活性并支持资本市场运作。

战略合作伙伴关系与授权许可

Korea Aerospace University (韩国航空大学，KAU)： 就运用量子与数字孪生技术开展数字飞行员资质认证、模拟训练及航空航天创新签署谅解备忘录。

就运用量子与数字孪生技术开展数字飞行员资质认证、模拟训练及航空航天创新签署谅解备忘录。 顶级协作： 投入数百万美元资源，为平台加速提供工程设计、量子技术及市场推广支持。

投入数百万美元资源，为平台加速提供工程设计、量子技术及市场推广支持。 Burke Products： 建立一级防务合作伙伴关系，将 Datavault 的技术融入航空航天与防务领域的关键任务应用。

建立一级防务合作伙伴关系，将 Datavault 的技术融入航空航天与防务领域的关键任务应用。 Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX)： 签署金额约 1000 万美元的全球独家许可协议，用于基因组、DNA 及治疗数据资产的代币化与商业化。

签署金额约 1000 万美元的全球独家许可协议，用于基因组、DNA 及治疗数据资产的代币化与商业化。 创新性地结合喜剧版权与数据交易：Datavault AI 将在 Rodney’s Comedy Club 启动项目，在现场部署 VerifyU 资质认证平台、Joke Token 区块链奖励系统及 ADIO 声波数据传输技术，面向现场观众进行应用展示。 此次活动还将展示公司推出的全息产品套件 DVHolo——该套件由 ADIO® 技术提供支持，并由公司与行业领先的合作伙伴合作开发。



技术与产品开发

VerifyU™ 平台： 该平台旨在通过区块链与 AI 技术，解决身份及凭证验证领域的难题。

该平台旨在通过区块链与 AI 技术，解决身份及凭证验证领域的难题。 AI 代理 (DataScore®、DataValue®)： 已在顶级行业企业中部署，用于支持企业数据估值与变现流程。

已在顶级行业企业中部署，用于支持企业数据估值与变现流程。 SyncIN 音频二维码采集： 为 Datavault 的产品组合增添专利的音频触发数据采集技术。

为 Datavault 的产品组合增添专利的音频触发数据采集技术。 独立交易平台：Information Data Exchange®、NIL Exchange® 及相关市场平台已完成公司化设立，正进入启动阶段。

市场定位与品牌势头

全球金融媒体的报道 使 Datavault 确立了其作为 “AI + Web3” 数据变现领域行业领先者的地位。

使 Datavault 确立了其作为 “AI + Web3” 数据变现领域行业领先者的地位。 X 俱乐部启动项目：与 Nature’s Miracle Holdings 及 Harrison Global 开展合作，通过基于区块链的支付方式与互动机制，连接全球 XRP 社区成员。

交易平台最新动态

Datavault 旗下系列独立交易平台的监管与运营工作持续推进。

现实世界资产 (RWA) 的初始代币化工作将于 2025 年第 4季度启动

声学科学部

该部门的扩展重点在于通过 AI 与声学分析技术，推动声音与空间数据的商业化。

集成 WiSA 技术的产品有望在音频、媒体和消费电子领域开拓新的商业渠道。

活动与全球业务布局

Dream Bowl 2026（2026 年梦想碗）： 宣布与 Scilex Holding Company 合作开发的梦想碗代币将于年底前完成分发。

宣布与 Scilex Holding Company 合作开发的梦想碗代币将于年底前完成分发。 韩国参展： 展示 Datavault ADIO 技术并与国际合作伙伴洽谈。

展示 Datavault ADIO 技术并与国际合作伙伴洽谈。 全球影响力： 全球总部位于宾夕法尼亚，地理位置便捷，可直接连接纽约市与华盛顿特区。

全球总部位于宾夕法尼亚，地理位置便捷，可直接连接纽约市与华盛顿特区。 积极推进全球业务拓展：覆盖苏黎世、伦敦、中国台湾地区、日本、韩国、中国香港地区及美国市场，其中在美国包括亚特兰大的数据变现业务与波特兰的声学变现业务。

执行、拓展与动态验证

Datavault AI 从 2025 年至 2026 年的发展轨迹表明，公司并非追逐市场热度，而是专注于构建长期发展的核心基础设施。 从世界级工程支持到声学科学部门的扩张，再到独立数据交易平台的创建，每个里程碑事件都为构建可扩展的全球性企业奠定了坚实基础。

公司在数据变现、凭证验证及 AI 驱动分析领域的核心平台，持续吸引着对可衡量业绩和可信结果有需求的新兴行业。 随着北美、欧洲和亚洲商业管道的持续拓展，Datavault 正将技术转化为增长动力，并将合作关系转化为长期可持续的价值。

该公司强调，这些成就的意义远超季度性进展。 这些成果共同勾勒出一幅以真实性与透明度为基础、以验证机制为核心的可持续经济蓝图。

Datavault AI Inc. 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“从始至终，我们的使命都是为验证经济中经过验证的数据打造操作系统。我们建立的每一项合作、开发的每一个平台、提交的每一份 8-K 文件都在传递同一个信息：发展势头背后有可量化的成果作为支撑。 我们正在多个行业同步推进业务落地，变革数字时代价值创造与信任建立的模式。 我们面前的机遇真实存在，而我们的重心始终坚定不移——将创新转化为收入，将验证转化为业绩。”

Datavault AI 持续推进从愿景到验证的进程，不断拓展技术边界，深化合作伙伴关系，并构建未来数字验证经济的架构。

在 Datavault，验证并不仅仅是结果。 它本身就是我们的产品。

Datavault AI 将于 2025 年 11 月 17 日（星期一）美股盘前举行实时会议，讨论季度业绩及最新运营情况。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 Web 3.0 环境中处于领先地位，专注于 AI 驱动的数据赋能体验、资产估值与价值实现。 公司基于云端的平台，以声学科学部和数据科学部的协同创新为核心，提供全方位综合解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，服务领域涵盖体育与娱乐、高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等多个板块。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界中的物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 授权，促进诚信且可负责任的 AI 应用发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。

这些前瞻性陈述包括但不限于以下内容：关于未来事件的陈述；Datavault AI 的财务前景及收入目标，包括 2026 年 4000 万至 5000 万美元的收入指引；其与 Scilex Holding Company、Burke Products 及 Korea Aerospace University 的合作伙伴关系；其 VerifyU、DataScore、DataValue、DVHolo 及 ADIO 技术的开发与商业化；声学科学部的持续增长及与 WISA 相关的整合进展；独立交易所（包括 Information Data Exchange® 和 NIL Exchange®）的推进情况；计划举办的 Dream Bowl 2026 活动及可能的 Dream Bowl Coin 发行；全球市场销售和运营版图的扩展，以及其他相关战略、技术和商业化计划。

这些陈述还包括以下内容：Datavault AI 与第三方的合作与协作关系；在这些合作框架下，Datavault AI 所面临的经济机遇范围；Datavault AI 将其 VerifyU 资质认证平台和 ADIO 互动技术从学术界与企业拓展至娱乐及夜生活领域的潜力；公司的业务战略、长期目标与商业化计划；现有及拟开发技术、规划项目与潜在审批；以及市场接受度和相关市场机遇等其他非历史事实的陈述。

这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以或无法预见，且可能与假设存在差异。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。

这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于以下方面：整体经济、政治及商业环境；Datavault AI 能否实现根据其合作协议所设想交易的收益，包括未来的财务和运营表现；潜在的 Meme Coin 分配风险；公司合作关系可能引发的法律程序及其结果风险；合作与协作关系可能干扰公司现有计划和运营的风险；Datavault AI 在技术研发与商业化方面的能力；公司能否在保持盈利的同时实现可持续增长并留住关键员工的能力；Datavault AI 所开发的潜在技术可能无法按预期推进或获得必要监管批准的风险；监管路径存在不确定性风险；Datavault AI 可能高估目标市场规模、市场对新技术或合作关系的接受度的风险；以往成果可能无法复制的风险；监管及知识产权相关风险；以及与新合作及授权协议执行有关的风险，包括与 IBM、Scilex Holding Company、Burke Products 和 Korea Aerospace University 的合作关系。此外，还包括与 Datavault AI 交易平台及声学科学技术商业化过程相关的风险。

可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本新闻稿发布之后任何日期的评估，任何投资者或相关方均不应据此依赖。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

企业通讯：

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体垂询：