Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 發佈投資者更新報告，重點說明持續收入增長、策略合作夥伴關係及全球版圖擴張

費城, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天發佈投資者更新報告，詳述其財務表現、技術平台及國際業務的關鍵進展，持續擴展其在全球驗證經濟領域的影響力。

Datavault 近來的進展反映其堅守承諾，致力透過創新、合作夥伴關係及可驗證增長，創造可衡量的股東價值。 以下列出重點，總結截至 2025 年第四季度以至 2026 年的里程碑成就及持續開展的計劃。

資本與財務展望

2025 年第二季度確認收入： 170 萬美元，比 2024 年同期增長大約 467%。

170 萬美元，比 2024 年同期增長大約 467%。 2026 年發展指引： 在聲學與數據科學部門帶動下，目標年度收入為 4,000 萬至 5,000 萬美元。

在聲學與數據科學部門帶動下，目標年度收入為 4,000 萬至 5,000 萬美元。 融資： 與 Scilex Holdings 達成 1.5 億美元的策略投資協議，待股東批准後即可落實。

與 Scilex Holdings 達成 1.5 億美元的策略投資協議，待股東批准後即可落實。 流動性規劃：已提交 S-3 儲架註冊文件，強化資金靈活調度，並支持資本市場基礎建設。

策略合作及授權

Korea Aerospace University (KAU)： 已簽署諒解備忘錄 (MOU)，合作開展數碼機師認證、模擬訓練及運用量子與數碼分身技術的航空航天創新。

已簽署諒解備忘錄 (MOU)，合作開展數碼機師認證、模擬訓練及運用量子與數碼分身技術的航空航天創新。 頂尖合作： 投入數百萬美元資源，提供工程、量子技術及上市推廣支援，推動平台迅速發展。

投入數百萬美元資源，提供工程、量子技術及上市推廣支援，推動平台迅速發展。 Burke Products： 與一級國防企業合作，將 Datavault 技術整合至關鍵任務航空航天與國防應用系統。

與一級國防企業合作，將 Datavault 技術整合至關鍵任務航空航天與國防應用系統。 Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX)： 獲得 1,000 萬美元全球獨家授權，將基因組、DNA 及治療數據資產代幣化及盈利化。

獲得 1,000 萬美元全球獨家授權，將基因組、DNA 及治療數據資產代幣化及盈利化。 創立喜劇版權及數據交易平台：在 Rodney’s Comedy Club 強勢啟動，Datavault AI 將在此部署 VerifyU 憑證平台、Joke Token 區塊鏈獎勵系統及 ADIO® 聲學數據傳輸技術，於現場娛樂場景中應用出來。 是次啟動同時將展示公司全息影像產品套裝 DVHolo，其由 ADIO® 驅動，並與行內頂尖合作夥伴聯合開發。



技術與產品開發

VerifyU™ 平台： 正式推出，運用區塊鏈與人工智能 (AI) 技術解決身份及憑證驗證方面的挑戰。

正式推出，運用區塊鏈與人工智能 (AI) 技術解決身份及憑證驗證方面的挑戰。 人工智能代理（DataScore®、DataValue®）： 與頂級行內企業合作部署，應用於企業數據價值評估及盈利化工作流程。

與頂級行內企業合作部署，應用於企業數據價值評估及盈利化工作流程。 SyncIN Audio QR 收購項目： 為 Datavault 產品組合加入專利的音訊觸發數據採集技術。

為 Datavault 產品組合加入專利的音訊觸發數據採集技術。 獨立交易平台：Information Data Exchange®、NIL Exchange® 及相關市場平台已註冊成立，現正邁向正式啟動。

市場定位及品牌聲勢

全球財經媒體的報導 確立 Datavault 在「AI + Web3」數據盈利化領域的領先地位。

確立 Datavault 在「AI + Web3」數據盈利化領域的領先地位。 X Club 啟動：與 Nature’s Miracle Holdings 及 Harrison Global 合作，透過區塊鏈支付及互動，連繫世界各地的 XRP 社群成員。

交易平台最新動態

Datavault 旗下獨立交易平台系列在監管與營運方面持續積極推進。

現實世界資產 (RWA) 代幣化計劃將於 2025 年第四季度啟動

聲學科學部門

部門擴張注重利用人工智能及聲學分析，實現聲音及空間數據的盈利化。

整合 WiSA 技術的產品，將開拓音訊、媒體及消費電子領域的新商業渠道。

活動與全球足跡

Dream Bowl 2026： 公佈 Dream Bowl Coin 發行計劃，目標訂於年底前完成，與 Scilex Holding Company 聯合開拓。

公佈 Dream Bowl Coin 發行計劃，目標訂於年底前完成，與 Scilex Holding Company 聯合開拓。 韓國展示活動： 展示 Datavault 的 ADIO 技術及國際夥伴合作成果。

展示 Datavault 的 ADIO 技術及國際夥伴合作成果。 全球影響力： 賓夕凡尼亞州全球總部直通紐約市及華盛頓哥倫比亞特區。

賓夕凡尼亞州全球總部直通紐約市及華盛頓哥倫比亞特區。 積極銷售與推廣，橫跨蘇黎世、倫敦、台灣、日本、韓國、香港及美國市場，包括亞特蘭大（數據盈利化）及波特蘭（聲學盈利化）。

落實執行、拓展版圖與驗證推進

Datavault AI 在 2025 至 2026 年的發展路徑顯示公司絕不盲目跟風，而是專注構建基礎設施。 從世界級工程支援到聲學科學部門擴張，再到獨立數據交易平台創立，每個重要里程碑都為這間擴展靈活的全球企業強化基礎。

公司在數據盈利化、憑證驗證及人工智能分析的核心平台持續吸引追求可衡量表現及可靠成果的新興行業。 隨著北美、歐洲及亞洲商業渠道持續擴展，Datavault 正將技術實力轉化為市場動能，將合作關係蛻變為持續價值。

公司重點強調，這些成就不僅代表季度進展， 還構建出真實可靠、公開透明的持久驗證經濟藍圖。

Datavault AI Inc. 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「我們的使命始終如一，就是為驗證經濟建立可驗證數據的作業系統。每個合作關係、每個技術平台、我們提交的每份 8-K 文件都印證同一事實：由可衡量結果支持的增長動力。 我們正跨越各行各業同步推進，徹底改變數碼時代價值創造及信任建立的框架。 我們面前的機遇真實可見，而我們的焦點一直堅定不移：將創新轉化為收入，將驗證轉為績效。」

Datavault AI 持續從願景藍圖邁向真實驗證，拓展技術版圖、加強合作關係，並建立未來數碼驗證經濟的架構。

在 Datavault，驗證不僅是成果， 其本身就是產品。

Datavault AI 將於 2025 年 11 月 17 日（星期一）開市前舉行直播簡報，討論季度表現及營運最新消息。

關於 Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算（HPC）軟件授權。 Information Data Exchange®（IDE）實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像（NIL）使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習（ML）自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。

這些前瞻性陳述包括但不限於未來事件預測、Datavault AI 財務展望與收入目標（包括 2026 年 4,000 萬至 5,000 萬美元業績指引）、與 Scilex Holding Company、Burke Products 及 Korea Aerospace University 的合作關係、VerifyU、DataScore、DataValue、DVHOLO 及 ADIO 技術的開發與商業化、聲學科學部門持續增長與 WiSA 相關整合、獨立交易所（包括 Information Data Exchange® 及 NIL Exchange®）進展、計劃中的 Dream Bowl 2026 活動與潛在 Dream Bowl Coin 分配、全球市場銷售與營運據點擴張，以及其他策略、技術與商業化計劃。

這些聲明也涉及 Datavault AI 與第三方的合作關係、相關合作帶來的經濟機遇規模、VerifyU 憑證平台與 ADIO 互動技術從學術界及企業領域擴展至娛樂與夜生活的潛力、Datavault AI 的商業策略、長期目標與商業化計劃、現有及未來技術、規劃發展與潛在審批核准，以及市場接納度與相關市場機遇的潛力，以及其他非歷史事實的陳述。

這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。

此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；Datavault AI 透過合作關係實現預期交易效益的能力（包括未來財務及營運表現）；涉及迷因幣潛在發行計劃的風險；與公司合作關係可能引發法律程序結果相關的風險；公司合作關係可能打亂現行計劃與營運的風險；Datavault AI 開發並成功推廣技術的能力；Datavault AI 實現盈利增長、管理擴張進程及保留核心員工的能力；Datavault AI 開發中的潛在技術可能未如預期進展或獲批的風險；與監管路徑不明確相關的風險；Datavault AI 可能高估目標市場規模、新技術接受度或合作效益的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權風險；新合作關係與授權協議執行相關風險，包括與 IBM、Scilex Holding Company、Burke Products 及 Korea Aerospace University 的合作；Datavault AI 交易所與聲學科學計劃商業化相關的風險；以及市場對 Dream Bowl Coin 等活動及代幣接受度的相關風險。

尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

傳媒查詢：