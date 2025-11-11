Síminn hf. - Úthlutun kauprétta

 | Source: Síminn hf. Síminn hf.

Sjá meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti stjórnanda í tengslum við gerð kaupréttarsamnings. Vísað er í tilkynningu Símans frá 11. nóvember 2025 um kaupréttaráætlun starfsfólks.

Viðhengi


Attachments

Tilkynning um viðskipti stjórnenda - María Björk Einarsdóttir

Recommended Reading

  • November 11, 2025 13:56 ET | Source: Síminn hf.
    Síminn hf. - Úthlutun kauprétta

    Þann 7. nóvember 2025 var tveimur framkvæmdastjórum veittir kaupréttir að samtals 13.125.000 hlutum í félaginu, eða sem samsvarar um 0,53% af útgefnu hlutafé Símans. Úthlutunin byggir á samþykkt...

    Read More
    Síminn hf. - Úthlutun kauprétta
  • November 11, 2025 13:49 ET | Source: Síminn hf.
    Síminn hf. - Kaupréttaráætlun starfsfólks

    Á aðalfundi Símans hf. þann 10. mars 2022 var stjórn Símans veitt heimild til að samþykkja kaupréttaráætlun byggða á 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, og gera kaupréttarsamninga við starfsfólk...

    Read More
    Síminn hf. - Kaupréttaráætlun starfsfólks