Síminn hf. - Úthlutun kauprétta

Þann 7. nóvember 2025 var tveimur framkvæmdastjórum veittir kaupréttir að samtals 13.125.000 hlutum í félaginu, eða sem samsvarar um 0,53% af útgefnu hlutafé Símans. Úthlutunin byggir á samþykkt aðalfundar frá 9. mars 2023.
Kaupréttarsamningunum er ætlað að samtvinna hagsmuni starfsmanna og félagsins til lengri tíma. Skilmálar þeirra eru í samræmi við starfskjarastefnu félagsins sem samþykkt var á aðalfundi Símans þann 13. mars 2025.
Meginefni kaupréttarsamninganna er eftirfarandi:
- Veittur er kaupréttur á hlutabréfum á grunnverðinu kr. 13,87 fyrir hvern hlut sem er vegið meðalverð með hluti félagins síðustu 10 heilu viðskiptadaga á aðalmarkaði Nasdaq Ísland með hluti félagsins fyrir úthlutun kauprétta. Við grunnverð bætast vextir sem skulu samsvara stýrivöxtum Seðlabanka Íslands á tímabilinu frá dagsetningu kaupréttarsamnings fram til nýtingardags, að lágmarki 4% á ári. Verðið skal leiðrétt m.a. fyrir arðgreiðslum sem kunna að verða greiddar frá útgáfudegi kaupréttanna.
- Kauprétturinn ávinnst á þremur árum frá úthlutun (e. vesting time). Að ávinnslutímabili loknu verða kaupréttir nýtanlegir í þremur áföngum, sem hefjast í kjölfar birtingar ársuppgjörs félagsins ár hvert á árunum 2029 - 2031. Kaupréttarhafi getur nýtt þriðjung kaupréttar í kjölfar birtingar ársuppgjörs eða hálfsársuppgjörs félagsins innan hvers tímabils, og getur frestað nýtingu áunnins kaupréttar til næsta nýtingartímabils.
- Kaupréttarhafar eru skuldbundnir til að eiga fram að starfslokum hluti sem nema andvirði hagnaðar, að frádregnum sköttum, af innleystum kaupréttum samsvarandi 6-földum grunnmánaðarlaunum kaupréttarhafa, mælt í virði hlutafjáreignar í félaginu.
- Almennt skulu kaupréttir falla niður ef ráðningarsambandi kaupréttarhafa við félagið er slitið fyrir lok ávinnslutíma.
- Komi starfslok kaupréttarhafa til að loknum ávinnslutíma vegna atvika sem kaupréttarhafa verður ekki um kennt skal hann þó halda kauprétti sínum að hlutunum og verður þá heimilt að nýta allan áunninn kauprétt í kjölfar starfsloka.
- Verði breyting á yfirráðum í Símanum er kaupréttarhöfum heimilt að nýta allan kauprétt sinn í kjölfar birtingar næsta ársfjórðungsuppgjörs félagsins frá því yfirtökutilboð er gert eða tilboðsskylda myndast í félaginu.
Heildarfjöldi útistandandi kauprétta sem Síminn hefur veitt stjórnendum og tilteknum lykilstarfsmönnum sínum nemur nú 69.375.000 hluta, eða um 2,8% hlutafjár í félaginu. Alls er um að ræða 21 starfsmann.
Upplýsingar um kauprétti sem veittir voru meðlimum framkvæmdastjórnar Símans eru í viðhengi.
Viðhengi
- Tilkynning um viðskipti stjórnenda - Hjörtur Þór Steindórsson
- Tilkynning um viðskipti stjórnenda - Sæunn Björk Þorkelsdóttir