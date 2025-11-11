FDI-godkännande har erhållits för den riktade nyemissionen av 900 000 aktier till ENDI Corp

Den 7 oktober 2025 meddelade Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik” eller ”Bolaget”) att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 900 000 aktier (”Nyemissionen”) till ENDI Corp till en teckningskurs om 23 kronor per aktie, villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter godkänner ENDI Corps investering i Stockwik (”FDI-godkännandet”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. FDI-godkännandet har nu erhållits och ENDI Corp ska enligt sitt teckningsåtagande teckna och betala för aktierna i Nyemissionen senast den 17 november 2025.

Genom Nyemissionen erhåller Bolaget en bruttolikvid om 20,7 miljoner kronor (före transaktionskostnader). När Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 900 000 aktier och röster, från 6 311 041 aktier och röster till 7 211 041 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 450 000,01 kronor, från 3 155 520,57 kronor till 3 605 520,58 kronor.

I samband med Nyemissionen säljer styrelseledamöterna i Bolaget Rune Rinnan, Olof Nordberg och Oskar Lindström (genom holdingbolag och privat) samtliga sina aktier, motsvarande cirka 14,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Nyemissionen, till ENDI Corp (738 070 aktier), Henrik Scharp (80 000 aktier, genom holdingbolag) och styrelseledamoten Anders Lindqvist (70 000 aktier, genom holdingbolag) till samma pris per aktie som teckningskursen i Nyemissionen. Även dessa transaktioner var villkorade av FDI-godkännandet.

Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2025 klockan 21:00 (CET).

