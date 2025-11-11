NANOBIOTIX participera à la conférence Jefferies London Healthcare

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 11 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui qu’elle participera à une discussion (« fireside chat ») à la conférence suivante :

Jefferies London Healthcare Conference

Date : lundi 17 novembre 2025

Horaire : 15 h 00 GMT / 16 h 00 CET / 10 h 00 ET

Lieu : Londres (Royaume-Uni)

Participants : Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire & Bart van Rhijn, directeur financier et du business développement de Nanobiotix

Lien du webcast : cliquez ici

La présentation sera retransmise en direct sur la page évènements de la section Investisseurs du site Internet de la Société. La rediffusion sera disponible après l’événement.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine. Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

