Stingray dévoile ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026

La croissance interne a augmenté de 16,7 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;

Les produits ont augmenté de 21,0 % pour atteindre 113,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 93,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025;

Le BAIIA ajusté 1) s’est amélioré de 16,3 %, pour s’établir à 39,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, par rapport à 34,0 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Le BAIIA ajusté 1) par secteur s’est chiffré à 31,2 millions de dollars ou 38,5 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 10,2 millions de dollars ou 31,5 % des produits pour le secteur Radio et à (1,9) million de dollars pour le secteur Siège social;

Le bénéfice net a augmenté de 102,5 % pour s’établir à 11,8 millions de dollars, ou 0,17 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2026, contre 5,8 millions de dollars, ou 0,08 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2025;

Le bénéfice net ajusté 1) a augmenté de 30,8 % pour s’établir à 21,9 millions de dollars, ou 0,32 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2026, contre 16,7 millions de dollars, ou 0,24 $ par action après dilution, pour la période correspondante de 2025;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté pour atteindre 24,3 millions de dollars, ou 0,35 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 19,2 millions de dollars, ou 0,28 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2025;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1 ) se sont améliorés à 28,4 millions de dollars, ou 0,41 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 21,1 millions de dollars, ou 0,31 $ par action après dilution, pour la période correspondante de 2025;

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) a diminué à 2,13 fois à la clôture du deuxième trimestre de 2026, contre 2,72 fois à la clôture du deuxième trimestre de 2025;

Rachat et annulation de 311 500 actions pour un total de 3,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026;

Le dividende trimestriel a augmenté de 13.33% pour s’établir à 0,085 $ par action;

Le 10 novembre 2025, la société a obtenu un prêt à terme additionnel de 150 millions de dollars américains dans le cadre de sa facilité de crédit existante afin de financer l'acquisition de TuneIn Holdings, Inc. De plus, la date d'échéance de la facilité de crédit a été prolongée d'un an, jusqu'en novembre 2029.



MONTRÉAL, 11 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026 clos le 30 septembre 2025.

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 septembre Semestres clos les

30 septembre 2026 2025 % 2026 2025 % Produits 113 262 93 585 21,0 208 899 182 655 14,4 BAIIA ajusté1) 39 520 33 994 16,3 73 176 65 064 12,5 Bénéfice net 11 772 5 813 102,5 28 555 13 108 117,8 Par action – dilué (en $) 0,17 0,08 112,5 0,42 0,19 121,1 Bénéfice net ajusté1) 21 884 16 729 30,8 43 195 30 662 40,9 Par action – dilué1) (en $) 0,32 0,24 33,3 0,63 0,44 43,2 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 329 19 183 26,8 43 316 29 933 44,7 Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 28 396 21 103 34,6 47 194 36 565 29,1

1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul des mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 6 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 7 et 8.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du deuxième trimestre et des acquisitions réalisées récemment :

« Stingray a fait preuve d’un dynamisme vigoureux au deuxième trimestre, le secteur Diffusion et les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises affichant une croissance interne de 16,7 %, en grande partie grâce à l’augmentation rapide des ventes des chaînes FAST. Au cours du trimestre, nous avons consolidé notre réseau de publicités premium auprès des principaux fabricants de téléviseurs en obtenant d’un deuxième grand joueur les droits de vendre les stocks de publicités invendus dans les chaînes FAST. Nous avons également travaillé avec acharnement pour élargir notre portefeuille de chaînes grâce au lancement de 29 chaînes FAST sur Amazon Fire TV aux États-Unis et de sept chaînes sur Roku au Royaume-Uni. Ces dernières offres de produits de musique et de vidéos font suite à la sortie de six nouvelles chaînes sur Roku aux États-Unis et au Canada, qui génèrent déjà plus de 50 000 heures d’écoute par jour. Ainsi, Stingray est en voie de devenir le chef de file incontesté du marché des chaînes FAST et peut compter sur de belles perspectives de croissance.

« Stingray Advertising a enregistré une croissance remarquable de plus de 55 %, dépassant largement notre objectif de 40 %. Cette performance exceptionnelle s'explique par une augmentation des revenus d'un exercice à l'autre dans le secteur des médias pour commerces de détail et par une forte croissance des ventes de nos chaînes FAST. De même, nous avons enregistré une augmentation dans les deux chiffres pour notre secteur du divertissement en voiture au deuxième trimestre avec le lancement prochain d’une expérience de karaoké révolutionnaire en collaboration avec BYD.

« Dans l’ensemble, les produits de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont accrus de près de 33 % pour s’établir à 80,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, alors que les produits du secteur Radio ont fléchi de moins de 1 % pour se chiffrer à 32,4 millions de dollars. Les derniers résultats des sondages PPM de Numeris mettent en évidence notre forte dynamique sur les activités de radio canadiennes, révélant une croissance significative sur nos marchés clés.

« Forts de plusieurs trimestres consécutifs de croissance organique, d'une augmentation de nos flux de trésorerie disponibles et d'une réduction notable de notre dette, nous sommes très optimistes quant au potentiel de croissance que représente l'acquisition de TuneIn. Nous sommes convaincus qu'elle mènera à la création d'un acteur majeur de streaming audio et de publicité. TuneIn est non seulement le chef de file mondial du streaming audio en direct, mais elle a aussi raffiné l’art de la publicité programmatique dans l’ensemble de son réseau numérique. Nous sommes persuadés que cette acquisition déterminante, qui s’appuie sur d’importantes synergies de produits et de coûts, marquera un tournant et viendra compléter notre solide croissance interne, permettra de dégager des marges plus élevées au fil du temps et, au bout du compte, créera de la valeur pour les actionnaires.

« Il y a deux semaines, nous avons fait l’acquisition de DMI, un chef de file du branding musical et de la publicité audio en magasin. Il s’agit d’une transaction stratégique pour Stingray, car elle ajoute 8 500 emplacements à notre réseau de retail media aux États-Unis, portant le total en Amérique du Nord à 33 500 emplacements en Amérique du Nord, et renforce notre position de chef de file sur le marché de la publicité audio en magasin au sud de la frontière, en particulier dans le secteur lucratif des pharmacies », a conclu M. Boyko.

Acquisition de TuneIn

Stingray a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente visant l’acquisition de TuneIn Holdings, Inc., pionnière de la diffusion audio en direct et de la publicité. Cette acquisition élargit considérablement la présence mondiale de Stingray dans l'univers audio numérique, accélère sa croissance dans les services de diffusion en continu et renforce son offre publicitaire en intégrant la plateforme publicitaire complète de TuneIn, qui offre des solutions de publicité audio, vidéo et d’affichage ciblées. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué et la présentation aux investisseurs connexes sur le site Web de Stingray, à l’adresse www.corporate.stingray.com.

Acquisition de DMI

Le 30 octobre 2025, Stingray a annoncé l’acquisition de DMI, un leader américain du branding musical et de la publicité audio en magasin. Cette acquisition stratégique élargit le réseau de retail media de Stingray d’environ 8 500 emplacements aux États-Unis, portant le total en Amérique du Nord à 33 500 emplacements, et consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie. Cette acquisition comprend le prestigieux portefeuille de clients de DMI, dont une chaîne de pharmacies d’envergure nationale. Stingray devient également le chef de file incontesté de la publicité audio en magasin dans le secteur pharmaceutique américain. Son réseau couvre désormais les deux plus grandes chaînes de pharmacies du pays, de même que d'autres grands détaillants du secteur pharmaceutique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué connexe sur le site Web de Stingray, à l’adresse www.corporate.stingray.com.



Résultats du deuxième trimestre

Les produits ont augmenté de 19,7 millions de dollars, ou 21,0 %, pour atteindre 113,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 93,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation d’un exercice à l’autre est essentiellement attribuable à la hausse des ventes de matériel en lien avec l'acquisition de The Singing Machine et à l’accroissement des produits tirés des chaînes FAST.

Les produits générés au Canada ont augmenté de 2,6 millions de dollars, ou 5,2 %, pour s’établir à 51,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, par rapport à 48,9 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. La croissance s’explique principalement par la progression des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 19,0 millions de dollars, ou 57,9 %, pour atteindre 51,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 32,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation d’un exercice à l’autre est essentiellement attribuable à l’accroissement des produits provenant des chaînes FAST et à la hausse des ventes de matériel en lien avec l'acquisition de The Singing Machine.

Les produits générés dans les autres pays ont diminué de 1,9 million de dollars, ou 16,2 %, pour atteindre 9,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 11,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des produits provenant des abonnements.

Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 20,0 millions de dollars, ou 32,8 %, pour s’établir à 80,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, contre 60,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation d’un exercice à l’autre est essentiellement attribuable à l’accroissement des produits provenant des chaînes FAST et à la hausse des ventes de matériel en lien avec l'acquisition de The Singing Machine. Pour le deuxième trimestre de 2026, les produits du secteur Radio ont reculé de 0,3 million de dollars, ou 0,9 %, passant de 32,7 millions de dollars pour la période correspondante de 2025 à 32,4 millions de dollars. La diminution traduit la baisse des produits tirés des ventes de temps d’antenne au niveau national, contrebalancée en majeure partie par l’augmentation des produits de publicité numérique.

Le BAIIA ajusté consolidé s'est amélioré de 5,5 millions de dollars, ou 16,3 % pour s’établir à 39,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, contre 34,0 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 34,9 % au deuxième trimestre de 2026, contre 36,3 % à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du BAIIA ajusté d’un exercice à l’autre est attribuable à la hausse des produits, contrebalancée en partie par celle des charges d’exploitation découlant essentiellement de l’augmentation du coût des ventes.

Au deuxième trimestre de 2026, le bénéfice net a augmenté pour s’établir à 11,8 millions de dollars, ou 0,17 $ par action après dilution, contre 5,8 millions de dollars, ou 0,08 $ par action après dilution, au deuxième trimestre de 2025; Cette amélioration s’explique par de meilleurs résultats d’exploitation et par un profit non réalisé sur la juste valeur des instruments financiers dérivés, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées du fait d’une augmentation du cours de l’action de la société.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 24,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 19,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. Cette hausse reflète essentiellement la progression des résultats d’exploitation.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au deuxième trimestre de 2026 ont totalisé 28,4 millions de dollars, comparativement à 21,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Cette amélioration peut être attribuée à l’augmentation des résultats d’exploitation et à la diminution des intérêts payés.

Au 30 septembre 2025, la société disposait de 15,1 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie et de facilités de crédit de 336,2 millions de dollars. Les facilités de crédit comprennent une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars, dont une tranche de 162,1 millions de dollars était disponible.

Déclaration de dividende

Le 11 novembre 2025, la société a déclaré un dividende de 0,085 $, soit une augmentation de 13,33% par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 décembre 2025 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 28 novembre 2025.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 11 novembre 2025, la société a annoncé avoir conclu une entente pour acquérir TuneIn Holdings, Inc., pionnière de la diffusion audio en direct et de la publicité. La transaction est évaluée jusqu'à 175 millions de dollars US, sur la base des ventes prévisionnelles de TuneIn de 110 millions de dollars US et d'un BAIIA ajusté de 30 millions de dollars US pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2025. La société paiera 150 millions de dollars US à la clôture et jusqu'à 25 millions de dollars US 12 mois suivant la clôture. Pour financer cette transaction, Stingray a obtenu un prêt à terme additionnel de 150 millions de dollars US sous sa facilité de crédit existante et a prolongé l'échéance de la facilité de crédit d'un an.





Le 30 octobre 2025, la société a annoncé l’acquisition de DMI, un leader américain du branding musical et de la publicité audio en magasin. Cette acquisition stratégique élargit le réseau de retail media de Stingray d’environ 8 500 emplacements aux États-Unis, portant le total en Amérique du Nord à 33 500, et consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie.





Le 14 octobre 2025, la société a conclu un partenariat stratégique avec Juste pour rire, la marque de comédie la plus reconnue au monde. Cette collaboration vise à développer un réseau mondial de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) dédiées à la comédie, en accordant une attention particulière au divertissement audio.





Le 9 octobre 2025, la société a annoncé l’expansion de son partenariat avec Roku. Sept des chaînes FAST les plus populaires de l’entreprise sont maintenant offertes aux utilisateurs de Roku au Royaume-Uni, leur donnant accès à un catalogue de contenu diversifié, gratuit et supporté par la publicité. Chaque nouvelle chaîne propose une expérience musicale ou ambiante distincte, conçue pour s’adapter à une humeur ou une occasion particulière.





Le 2 octobre 2025, la société s’est associée à TELUS, une entreprise de technologie de communication de renommée mondiale, pour lancer sept nouvelles chaînes de télévision en streaming gratuites financées par la publicité (FAST) sur TELUS TV+ et Stream+. Cette initiative vient bonifier l’expérience de divertissement des téléspectateurs à travers le Canada. Elle propose une sélection variée de chaînes musicales et de style de vie, soigneusement choisies pour s’adapter à chaque humeur et occasion, allant des ambiances sonores cinématographiques aux contenus dédiés au bien-être.





Le 24 septembre 2025, la société a annoncé que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre de rachat »), aux termes de laquelle Stingray est autorisée à racheter un maximum de 3 710 428 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable (collectivement, les « actions à droit de vote subalterne »), ce qui représente environ 10 % du « flottant » (défini dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) des actions à droit de vote subalterne au 15 septembre 2025.





Le 8 septembre 2025, la société a annoncé une collaboration avec BYD pour offrir une expérience de karaoké révolutionnaire, qui évalue la performance vocale avec une précision inégalée. Cette avancée est le fruit de l’intégration du nouveau mode de pointage de Stingray Karaoke avec les micros de Singing Machine, dotés de la technologie Perfect Pitch.





Le 4 septembre 2025, la société a annoncé le lancement de son service Loupe Art en tant que partenaire principal sur le nouveau service LG Gallery+ de LG Electronics. Les propriétaires de téléviseurs LG peuvent maintenant découvrir une collection soigneusement sélectionnée d'œuvres d'art originales en haute résolution, réalisées par des artistes contemporains du monde entier.





Le 21 août 2025, la société a annoncé le lancement de 29 chaînes FAST sur Amazon Fire TV Channels aux États-Unis, augmentant considérablement son offre de contenu sur la populaire plateforme de streaming.





Le 19 août 2025, la société a annoncé le lancement de six nouvelles chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (FAST) sur The Roku Channel aux États-Unis et au Canada. Cette expansion permet à des millions de téléspectateurs d'accéder gratuitement à une riche sélection de chaînes musicales et de vidéos.





Le 18 août 2025, la société a annoncé le lancement d’une nouvelle sélection de chaînes FAST gratuites sur les téléviseurs intelligents Hisense. Les utilisateurs des modèles Hisense et Hisense Google ont maintenant accès à une grande variété de chaînes musicales et d’expériences vidéo immersives pour tous les goûts.





Le 11 août 2025, la société a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux canaux sur LG Channels, enrichissant ainsi ses offres de divertissement au Brésil et au Mexique.





Le 4 août 2025, la société a annoncé l’acquisition de tous les actifs de The Singing Machine Company pour renforcer son offre de Karaoké en voiture avec des micros intégrés.





Le 24 juillet 2025, la société a annoncé le lancement de six nouvelles chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) sur WatchFree+, le service de streaming gratuit de VIZIO. Cette expansion enrichit l’offre de Stingray sur la plateforme, offrant aux consommateurs de VIZIO une gamme encore plus large d’expériences musicales soigneusement sélectionnées.





Le 7 juillet 2025, Stingray a annoncé que l’honorable Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et vice-premier ministre du Canada, a été proposé comme candidat à l’élection au Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de Stingray, qui se tiendra le 6 août 2025. M. Charest est l’une des figures politiques les plus connues du Canada.



Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers le 12 novembre, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 1-800-717-1738 (sans frais), le 1-289-514-5100 (Toronto) ou le 1-646-517-3975 (New York). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 12 décembre 2025 à minuit en composant le 289-819-1325 ou le 1-888-660-6264, suivi du code « 19607 ».

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture.

Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 33 500 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, publiée sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois 6 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 sept.

2025

T2 2026 30 sept.

2024

T2 2025 30 sept.

2025

Cumul 2026 30 sept.

2024

Cumul 2025 Bénéfice net 11 772 5 813 28 555 13 108 Charges financières (produits financiers), montant net 9 282 12 162 6 528 21 261 Variation de la juste valeur des placements (15 ) 29 22 (13 ) Impôts 3 906 2 457 9 798 5 980 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 1 982 1 970 3 847 4 045 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 092 1 137 2 240 2 227 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 205 4 199 8 763 8 370 Rémunération fondée sur des actions 177 106 (93 ) 236 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 4 214 1 763 8 346 2 599 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées 73 1 827 373 3 879 Perte sur la sortie d’un placement – – 450 – Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 2 832 2 531 4 347 3 372 BAIIA ajusté 39 520 33 994 73 176 65 064 Marge du BAIIA ajusté 34,9 % 36,3 % 35,0 % 35,6 % Bénéfice net 11 772 5 813 28 555 13 108 Ajustements : Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés 2 350 4 434 (2 185 ) 5 487 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 205 4 199 8 763 8 370 Variation de la juste valeur des placements (15 ) 29 22 (13 ) Rémunération fondée sur des actions 177 106 (93 ) 236 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 4 214 1 763 8 346 2 599 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées 73 1 827 373 3 879 Perte sur la sortie d’un placement – – 450 – Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 2 832 2 531 4 347 3 372 Charge d’impôt liée aux ajustements détaillés ci-dessus (3 724 ) (3 973 ) (5 383 ) (6 376 ) Bénéfice net ajusté 21 884 16 729 43 195 30 662 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 68 628 69 022 68 625 69 094 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,32 0,24 0,63 0,44





(en milliers de dollars canadiens) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 31 mars

2025 BAIIA ajusté DDM 150 311 133 135 142 199 Initiatives de réduction des coûts durables 489 1 476 1 046 BAIIA ajusté pour les mois précédant l’acquisition de The Coda Collection qui n’a pas été déjà pris en compte dans les résultats – 449 150 BAIIA ajusté pro forma 150 800 135 060 143 395

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 6 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 sept.

2025

T2 2026 30 sept.

2024

T2 2025 30 sept.

2025

Cumul 2026 30 sept.

2024

Cumul 2025 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 329 19 183 43 316 29 933 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (2 171 ) (1 886 ) (4 324 ) (3 372 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (262 ) (205 ) (598 ) (649 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 307 ) (1 268 ) (2 701 ) (2 550 ) Intérêts payés (4 830 ) (6 356 ) (9 785 ) (12 335 ) Remboursement d’obligations locatives (1 415 ) (1 324 ) (2 282 ) (2 316 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation 9 709 9 848 19 464 22 681 Perte (profit) non réalisée sur change 1 511 580 (243 ) 1 801 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 2 832 2 531 4 347 3 372 Flux de trésorerie disponibles ajustés 28 396 21 103 47 194 36 565

Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 30 septembre

2025 30 septembre

2024 31 mars

2025 Facilités de crédit 336 273 350 500 341 365 Dette subordonnée – 25 583 – Trésorerie et équivalents de trésorerie (15 145 ) (8 593 ) (13 984 ) Dette nette 321 128 367 490 327 381 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,13 2,72 2,28

Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com de même que sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

