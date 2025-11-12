La gira tecnológica de la Alianza de Medios JETOUR 2025 concluye con éxito

WAHU, China, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gira tecnológica de la JETOUR Media Alliance (JMA) 2025 concluyó con éxito en Wuhu, provincia de Anhui. El evento reunió a representantes de los principales medios automotrices del mundo en la sede central de JETOUR. A través de una serie de inmersiones tecnológicas, talleres y pruebas de manejo, los participantes obtuvieron una comprensión sistemática de los más recientes avances de JETOUR en tecnologías de nueva energía y vehículos todoterreno híbridos, así como de su estrategia global.

Demostrando fortaleza técnica: La arquitectura GAIA define la nueva generación de todoterrenos híbridos

Un componente principal de la gira tecnológica fue la presentación detallada de la arquitectura GAIA. Esta arquitectura integra cuatro módulos principales: GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot y GAIA Travel+, y fue diseñada para satisfacer las demandas de movilidad todoterreno de la nueva era energética.

El G700, un SUV todoterreno híbrido de alta gama desarrollado sobre la arquitectura GAIA, se convirtió en el punto central del evento.

Durante la primera prueba de manejo global para medios, el G700 obtuvo amplio reconocimiento por su potente desempeño y sus sistemas de control inteligente, demostrando plenamente la solidez técnica y la confianza de JETOUR en el segmento de los todoterrenos híbridos premium.

Amplificando voces globales: JMA profundiza la colaboración

La gira tecnológica también marcó un hito importante en la colaboración dentro de la JETOUR Media Alliance (JMA). Durante el evento, JETOUR organizó múltiples talleres para fomentar un intercambio profundo con los medios globales.

Esta combinación de seminarios y experiencias prácticas permitió a los invitados obtener una comprensión más clara e intuitiva de la hoja de ruta tecnológica y la dirección estratégica de JETOUR en el ámbito de los vehículos todoterreno híbridos. Muchos destacaron que el G700 logra un equilibrio excepcional entre rendimiento, inteligencia y eficiencia, lo que pone de relieve su sólida ventaja competitiva en mercados como Medio Oriente y África, donde la autonomía y la capacidad todoterreno son factores clave. Representantes de medios de Arabia Saudita, Egipto y Chile también compartieron valiosos comentarios de usuarios locales sobre el desempeño todoterreno, la autonomía y las funciones inteligentes, aportando perspectivas esenciales para la mejora continua de los productos de JETOUR y su globalización.

Taller de medios sobre la movilidad todoterreno híbrida del futuro

Con el G700 listo para su debut mundial, JETOUR acelera hacia su visión de convertirse en la marca líder mundial en vehículos todoterreno híbridos. Respaldada por un sistema global de I+D “6+N” y un equipo de 4,000 innovadores, la marca opera actualmente en 91 países y regiones, con 8 filiales en el extranjero, fortaleciendo su red global y redefiniendo los estándares mundiales de los vehículos todoterreno híbridos.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e1eabde-2b47-4fbb-b37d-adb49a8e5412