Le Tech Tour 2025 de JETOUR Media Alliance s’achève avec succès

WUHU, Chine, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Tech Tour 2025 de JETOUR Media Alliance (JMA) s’est achevé avec succès à Wuhu, dans la province d’Anhui. L’événement a réuni des représentants des principaux médias automobiles du monde entier au siège de JETOUR. Grâce à une série d’immersions technologiques, d’ateliers et d’essais routiers, les participants ont pu acquérir une compréhension approfondie des dernières avancées de JETOUR dans les domaines des nouvelles énergies et des technologies hybrides tout-terrain, ainsi que de sa stratégie mondiale.

Une démonstration de puissance technologique : l’architecture GAIA définit la nouvelle génération de tout-terrain hybrides

L’un des temps forts du Tech Tour fut la présentation complète de l’architecture GAIA. Cette architecture intègre quatre modules principaux — GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot et GAIA Travel+ — et a été conçue pour répondre aux exigences de mobilité tout-terrain de l’ère des nouvelles énergies.

Le G700, un SUV tout-terrain hybride haut de gamme développé sur la base de l’architecture GAIA, fut la vedette de l’événement.

Lors du premier essai routier mondial organisé pour les médias, le G700 a été largement salué pour sa puissance robuste et ses systèmes de contrôle intelligents, démontrant pleinement la crédibilité technique et la confiance de la marque JETOUR dans le segment des SUV hybrides haut de gamme.

Donner la parole au monde : JMA renforce la collaboration internationale

Le Tech Tour a également marqué une étape décisive dans la coopération au sein de la JETOUR Media Alliance (JMA). Durant l’événement, JETOUR a organisé plusieurs ateliers favorisant des échanges approfondis avec les médias internationaux.

Cette combinaison de séminaires et d’expériences pratiques a permis aux invités de mieux comprendre la feuille de route technologique et la stratégie de JETOUR dans le domaine des véhicules hybrides tout-terrain. De nombreux participants ont souligné que le G700 offrait un équilibre exceptionnel entre performance, intelligence et efficacité, ce qui lui confère un fort avantage concurrentiel sur des marchés tels que le Moyen-Orient et l’Afrique, où l’autonomie et les capacités tout-terrain sont essentielles. Des représentants des médias d’Arabie saoudite, d’Égypte et du Chili ont également partagé des retours d’expérience précieux sur les performances hors route, l’autonomie et les fonctionnalités intelligentes, fournissant des informations clés pour l’amélioration continue des produits et la stratégie de mondialisation de JETOUR.

Atelier média sur la mobilité tout-terrain hybride du futur

Alors que le G700 s’apprête à faire ses débuts mondiaux, JETOUR accélère la réalisation de sa vision : devenir la première marque mondiale d’hybrides tout-terrain. Soutenue par un système mondial de R&D « 6+N » et une équipe de 4 000 innovateurs, la marque est désormais présente dans 91 pays et régions et dispose de 8 filiales à l’étranger, consolidant ainsi son réseau mondial et redéfinissant les normes mondiales en matière de véhicules hybrides tout-terrain.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e1eabde-2b47-4fbb-b37d-adb49a8e5412