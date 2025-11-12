סיבוב ההופעות הטכנולוגי לשנת 2025 של JETOUR Media Alliance הסתיים בהצלחה

וואהו, סין, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הסבב הטכנולוגי של JETOUR Media Alliance (JMA) לשנת 2025 הסתיים בהצלחה בווהו, מחוז אנחווי. האירוע הפגיש נציגים מובילים מעיתונות הרכב ברחבי העולם במטה של JETOUR. באמצעות סדרה של סמינרים טכנולוגיים, סדנאות ונסיעות מבחן, המשתתפים צברו הבנה שיטתית של ההתקדמות האחרונה של JETOUR בטכנולוגיות אנרגיה חדשות וטכנולוגיות שטח היברידיות, כמו גם לגבי האסטרטגיה הגלובלית שלה.

הפגנת חוזק טכני: ארכיטקטורת GAIA מגדירה את הדור הבא של רכבי שטח היברידיים

אחד המרכיבים המרכזיים בסבב הטכנולוגי היה ההצגה המקיפה של ארכיטקטורת GAIA. ארכיטקטורה זו משלבת ארבעה מודולים מרכזיים - GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot ו-GAIA Travel+ - והיא פותחה כדי לספק מענה לדרישות הניידות בכל סוגי השטח בעידן האנרגיה החדש.

ה-G700, רכב הפנאי שטח ההיברידי ברמת פרימיום, שנבנה על ארכיטקטורת GAIA, הפך למרכז האירוע.

במהלך נסיעות המבחן הראשונות של התקשורת העולמית, ה-G700 זכה להכרה רחבה בזכות אספקת הכוח החזקה ומערכות הבקרה החכמות שלו, והדגים באופן מלא את האמינות הטכנית של JETOUR ואת האמון לו זוכה המותג בפלח רכבי השטח ההיברידיים ברמת הפרימיום.

הגברת הקולות הגלובליים: JMA מעמיקה את שיתוף הפעולה

הסבב הטכנולוגי סימן בנוסף ציון דרך משמעותי בשיתוף הפעולה עם JETOUR Media Alliance. במהלך האירוע, JETOUR ארגנה מספר סדנאות בהן החליפה דברים לעומק העניין עם נציגי התקשורת הגלובלית.

שילוב זה של סמינרים וחוויות מיד ראשונה סיפק לאורחים הבנה אינטואיטיבית יותר לגבי מפת הדרכים הטכנית והכיוון האסטרטגי של JETOUR בתחום רכבי השטח ההיברידיים. רבים ציינו כי ה-G700 משיג איזון יוצא דופן בין ביצועים, חוכמה ויעילות, תוך הדגשת היתרון התחרותי החזק שלו בשווקים כמו המזרח התיכון ואפריקה, שבהם לטווח נסיעה ארוך ויכולות שטח מעולות יש חשיבות עליונה. נציגי תקשורת מערב הסעודית, מצרים וצ'ילה שיתפו גם משוב יקר ערך ממשתמשים מקומיים לגבי הביצועים בשטח, טווח נסיעה ותכונות חכמות, וסיפקו תובנות מכריעות לשיפור המוצר ומאמצי הגלובליזציה המתמשכים של JETOUR.

סדנת מדיה בנושא ניידות שטח היברידית עתידית

ה-G700 עומד לקראת הופעת הבכורה העולמית שלו, ובאמצעותו JETOUR מאיצה לעבר השגת חזונה להפוך למותג רכבי השטח ההיברידיים המוביל בעולם. המותג, המגובה על ידי במערכת המחקר והפיתוח העולמית "6+N" וצוות של 4,000 חדשנים, פועל כעת ב-91 מדינות ואזורים עם 8 חברות בנות מעבר לים - כשהוא מחזק את הרשת הגלובלית ומגדיר מחדש את הסטנדרטים של רכבי שטח היברידיים ברחבי העולם.

