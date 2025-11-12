Tur Teknologi JETOUR Media Alliance 2025 Ditutup dengan Sukses

WUHU, Tiongkok, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tur Teknologi JETOUR Media Alliance (JMA) 2025 ditutup dengan sukses di Wuhu, Provinsi Anhui. Acara ini mengumpulkan perwakilan dari media otomotif ternama di seluruh dunia di kantor pusat JETOUR. Melalui serangkaian kegiatan seperti imersi teknologi, lokakarya, dan uji coba kendaraan, para peserta memperoleh pemahaman sistematis mengenai kemajuan terbaru JETOUR di bidang teknologi energi baru dan kendaraan hibrida off-road, serta strategi globalnya.

Membuktikan Keunggulan Teknis: Arsitektur GAIA Mendefinisikan Standar Kendaraan Hibrida Off-Road Generasi Mendatang

Komponen utama dari Tur Teknologi ini adalah presentasi menyeluruh tentang arsitektur GAIA. Arsitektur ini mengintegrasikan empat modul inti — GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot, dan GAIA Travel+ —dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas segala medan di era energi baru.

G700, SUV hibrida off-road premium segala medan yang dikembangkan berdasarkan Arsitektur GAIA, menjadi sorotan utama dalam acara ini.

Dalam uji coba kendaraan global pertamanya, G700 mendapatkan apresiasi luas atas performa bertenaga dan kecerdasan sistem kendalinya, yang sepenuhnya menunjukkan kredibilitas teknis serta kepercayaan diri merek JETOUR di segmen SUV hibrida off-road premium.

Meningkatkan Jangkauan di Tingkat Global: JMA Memperkuat Kolaborasi

Tur Teknologi ini juga menandai pencapaian penting dalam kolaborasi di dalam JETOUR Media Alliance (JMA). Dalam acara tersebut, JETOUR juga menggelar berbagai lokakarya interaktif untuk berbagi informasi mendalam dengan media dari berbagai negara.

Perpaduan antara seminar dan pengalaman praktik langsung ini memberi para tamu pemahaman yang lebih mendalam mengenai rencana teknis serta arah strategis JETOUR di bidang kendaraan hibrida off-road. Banyak pihak menyebutkan bahwa G700 berhasil memadukan aspek performa, kecerdasan, dan efisiensi. Hal ini menunjukkan keunggulan bersaingnya di pasar seperti Timur Tengah dan Afrika, yang mementingkan jarak tempuh panjang dan kemampuan off-road yang unggul. Perwakilan media dari Arab Saudi, Mesir, dan Cile juga membagikan masukan berharga dari pengguna lokal terkait performa off-road, jarak tempuh, dan fitur cerdas. Masukan tersebut memberikan wawasan penting bagi JETOUR dalam penyempurnaan produk dan ekspansi globalnya.

Lokakarya media tentang masa depan mobilitas kendaraan hibrida off-road

Menjelang peluncuran G700 di tingkat global, JETOUR semakin mempercepat langkah menuju visinya untuk menjadi merek kendaraan hibrida off-road terkemuka di dunia. Dengan dukungan sistem Litbang global ‘6+N’ dan tim yang terdiri dari 4.000 inovator, JETOUR kini beroperasi di 91 negara dan wilayah dengan 8 anak perusahaan luar negeri. Hal ini memperkuat jaringan globalnya sekaligus mendefinisikan ulang standar kendaraan hibrida off-road di tingkat dunia.

