2025年ジェットア・メディアアライアンス (JETOUR Media Alliance) テックツアー、成功裏に終了

中国蕪湖発, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025年ジェットア・メディアアライアンス (JMA) テックツアーが安徽省蕪湖市で成功裏に終了した。 このイベントには、世界各国の主要自動車メディアの代表者がジェットア (JETOUR) 本社に集結した。 一連の技術体験、ワークショップ、試乗を通じて、参加者はジェットアの新エネルギー技術およびハイブリッドオフロード技術における最新の進歩、ならびに同社のグローバル戦略について体系的な理解を深めた。

技術力の実証：GAIAアーキテクチャーが次世代ハイブリッドオフロードを定義する

テックツアーの中心的な要素は、GAIAアーキテクチャーに関する包括的なプレゼンテーションであった。 このアーキテクチャーは、GAIAプラットフォーム、GAIAコックピット、GAIAパイロット、GAIAトラベル+という4つの中核モジュールを統合しており、新エネルギー時代における全地形対応モビリティ需要に対応するよう設計されている。

GAIAアーキテクチャーを基盤として構築された全地形対応プレミアムハイブリッドSUV「G700」が、イベントの中心的存在となった。

初の世界的なメディア向け試乗会において、G700は堅牢なパワーデリバリーとインテリジェントな制御システムにより幅広い評価を獲得し、プレミアムハイブリッドオフロード分野におけるジェットアの技術的信頼性とブランドとしての自信を十分に実証した。

グローバルな声の拡大：JMAが協力関係を深化

このテックツアーは、ジェットア・メディアアライアンス (JMA) 内の協力関係における重要な節目ともなった。 イベント期間中、ジェットアは世界各国のメディアと深く意見交換を行うため、複数のワークショップを開催した。

セミナーと実地体験を組み合わせたこの構成により、参加者はハイブリッドオフロード分野におけるジェットアの技術ロードマップおよび戦略的方向性をより直感的に理解することができた。 多くの参加者から、G700がパフォーマンス、インテリジェンス、効率性の卓越したバランスを実現しており、長距離走行と優れたオフロード性能が最も重要となる中東およびアフリカなどの市場において、強力な競争優位性を際立たせているとの指摘があった。 サウジアラビア、エジプト、チリのメディア代表者も、オフロード性能、航続距離、インテリジェント機能に関する貴重な現地ユーザーからのフィードバックを共有し、ジェットアの継続的な製品改良およびグローバル化に重要な洞察を提供した。

未来のハイブリッドオフロードモビリティに関するメディア向けワークショップ

G700の世界デビューを控え、ジェットアは世界をリードするハイブリッドオフロードブランドとなるというビジョンの実現に向けて加速している。 「6+N」グローバル研究開発システムと4,000人のイノベーターからなるチームに支えられ、同ブランドは現在、8つの海外子会社を通じて91の国と地域で事業を展開し、グローバルネットワークを強化し、世界のハイブリッドオフロードの基準を再定義している。

