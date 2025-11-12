2025 Jelajah Teknologi JETOUR Media Alliance Berakhir dengan Jayanya

WUHU, China, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jelajah Teknologi JETOUR Media Alliance (JMA) 2025 telah berjaya disempurnakan di Wuhu, Wilayah Anhui. Acara ini menghimpunkan wakil-wakil daripada media automotif terkemuka dari seluruh dunia di ibu pejabat JETOUR. Melalui siri pendedahan teknologi, bengkel dan sesi pandu uji, para peserta memperoleh pemahaman yang sistematik tentang kemajuan terkini JETOUR dalam teknologi tenaga baharu dan hibrid bagi kenderaan lasak, serta strategi global syarikat itu.

Menunjukkan Kehebatan Teknikal: Seni Bina GAIA Mendefinisikan Kenderaan Hibrid Lasak Generasi Baharu

Komponen utama dalam Jelajah Teknologi ini ialah pembentangan menyeluruh mengenai seni bina GAIA. Seni bina ini menggabungkan empat modul teras — GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot dan GAIA Travel+ — yang direka untuk memenuhi keperluan mobiliti semua jenis permukaan dalam era tenaga baharu.

Model G700, sebuah SUV hibrid lasak premium yang dibina berasaskan Seni Bina GAIA, menjadi tumpuan utama acara tersebut.

Dalam sesi pandu uji media global yang pertama, G700 menerima pengiktirafan meluas atas keupayaan kuasa yang mantap serta sistem kawalan pintar, sekali gus membuktikan kredibiliti teknikal dan keyakinan jenama JETOUR dalam segmen kenderaan hibrid lasak premium.

Memperluas Suara Global: JMA Perkukuh Kerjasama

Jelajah Teknologi ini turut menandakan pencapaian penting dalam kerjasama JETOUR Media Alliance (JMA). Sepanjang acara, JETOUR menganjurkan pelbagai bengkel untuk pertukaran mendalam bersama media antarabangsa.

Gabungan seminar dan pengalaman praktikal ini memberikan tetamu pemahaman yang lebih intuitif tentang pelan teknikal dan hala tuju strategik JETOUR dalam bidang kenderaan hibrid lasak. Ramai yang menyatakan bahawa G700 mencapai keseimbangan luar biasa antara prestasi, kepintaran dan kecekapan, menyerlahkan kelebihan daya saingnya di pasaran seperti Timur Tengah dan Afrika, di mana jarak perjalanan jauh dan keupayaan pacuan lasak yang unggul amat penting. Wakil media dari Arab Saudi, Mesir dan Chile turut berkongsi maklum balas pengguna tempatan yang bernilai mengenai prestasi pacuan lasak, jarak perjalanan serta ciri pintar, memberikan pandangan penting bagi penambahbaikan berterusan dan pengglobalan produk JETOUR.

Bengkel media mengenai mobiliti hibrid lasak masa depan

Dengan G700 bersedia untuk pelancaran globalnya, JETOUR sedang mempercepatkan visinya untuk menjadi jenama hibrid lasak terkemuka dunia. Disokong oleh sistem R&D global “6+N” dan pasukan seramai 4,000 inovator, jenama ini kini beroperasi di 91 negara dan wilayah dengan 8 anak syarikat luar negara — sekali gus memperkukuhkan rangkaian globalnya dan mentakrifkan semula piawaian kenderaan hibrid pacuan lasak di peringkat antarabangsa.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e1eabde-2b47-4fbb-b37d-adb49a8e5412