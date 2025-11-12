2025 JETOUR 媒体共创联盟科技之旅圆满落幕

中国芜湖, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 JETOUR 媒体共创联盟 (JMA) 科技之旅在安徽芜湖圆满落幕。 全球各大主流汽车媒体代表齐聚JETOUR总部，共同参与了本次盛会。 通过一系列技术沉浸式体验、专题研讨会及试乘试驾活动，参与者系统了解了JETOUR在新能源及混动越野技术领域的最新成果以及其全球战略布局。

彰显技术实力：GAIA 架构定义下一代混动越野

此次科技之旅的核心环节对 GAIA 架构进行了全面展示。 该架构整合了四大核心模块 —— GAIA Platform、GAIA Cockpit、GAIA Pilot 以及 GAIA Travel+，其设计旨在满足新能源时代全地形出行需求。

基于 GAIA 架构打造的全地形高端混动越野 SUV —— G700 成为本次活动的核心亮点。

在首次全球媒体试乘试驾活动中，G700 凭借强劲的动力输出与智能控制系统赢得广泛认可，充分彰显了JETOUR在高端混动越野领域的技术实力与品牌信心。

汇聚全球声音：JMA 深化合作

本次科技之旅也标志着JETOUR JMA 媒体共创联盟内部合作的重要里程碑。 活动期间，JETOUR组织多场专题研讨会，与全球媒体展开了深度交流。

这种专题研讨会与实操体验相结合的方式，使嘉宾们得以更直观地了解JETOUR在混动越野领域的技术路线与战略方向。 众多与会者指出，G700 在性能、智能与效率之间实现了卓越平衡，这使其在中东、非洲等市场具备强劲竞争力 ——这些市场对续航里程和越野性能有着极高要求。 来自沙特阿拉伯、埃及和智利的媒体代表还分享了当地用户在越野性能、续航里程及智能配置方面的宝贵反馈意见，为JETOUR持续优化产品与推进全球化布局提供了重要参考。

未来混动越野出行媒体专题研讨会

G700 全球首发在即，JETOUR正加速向着成为全球领先混动越野品牌的愿景迈进。 依托“6+N”全球研发体系与 4000 人创新团队，JETOUR的业务版图现已覆盖全球 91 个国家和地区，设立了 8 家海外分公司——持续巩固其全球网络布局，并重塑着混动越野全球标准。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e1eabde-2b47-4fbb-b37d-adb49a8e5412