2025 年 JETOUR 媒體聯盟科技巡禮圓滿落幕

中國蕪湖, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 JETOUR 媒體聯盟 (JMA) 科技巡禮於安徽省蕪湖市完美結束。是次活動邀請了全球領先的汽車媒體代表共聚於 JETOUR 總部， 透過一系列科技沉浸式體驗、工作坊及實測試駕活動，與會者能夠有系統地掌握 JETOUR 於新能源與混能越野技術的最新突破及全球策略。

技術實力彰顯：GAIA 架構奠定新世代混能越野標準

科技巡禮的重頭戲完整呈現 GAIA 架構體系。 此架構整合四大核心模組：GAIA Platform、GAIA Cockpit、GAIA Pilot 及 GAIA Travel+——專為滿足新能源時代的全地形出行需求而精心打造。

本次活動的焦點車型是基於 GAIA 架構而開發的全地形豪華混能越野 SUV G700。

在首次全球媒體實測試駕環節中，G700 憑著強大動力輸出及智能控制系統廣獲認可，讓 JETOUR 在豪華混能越野領域的技術實力及品牌自信展現得淋漓盡致。

凝聚國際聲音：JMA 深化合作連繫

是次科技巡禮也標誌著 JETOUR 媒體聯盟 (JMA) 合作關係的重大里程碑。 活動期間，JETOUR 舉辦了多場工作坊，與全球媒體深入交流。

研討會與實戰體驗相匯交織，讓來賓更簡單直觀地掌握 JETOUR 於混能越野領域的技術藍圖及策略方向。 不少與會者認同 G700 在性能、智能與效率之間取得絕佳平衡，彰顯其於中東及非洲等對長續航及極致越野性能要求嚴格的市場佔據龐大競爭優勢。 沙特阿拉伯、埃及和智利的媒體代表亦分享當地用戶對越野性能、續航里程及智能功能的寶貴意見，為 JETOUR 持續改良產品及引領全球化進程提供關鍵洞察見解。

媒體工作坊探討未來混能越野移動趨勢

隨著 G700 蓄勢待發在全球登場，JETOUR 正加快實現成為全球領先混能越野品牌的願景。 憑藉「6+N」全球研發系統及 4,000 人創新團隊的支援，品牌業務現已覆蓋 91 個國家及地區，設有 8 間海外子公司，一方面強化全球網絡，另一方面重新確立全球混能越野標準。

