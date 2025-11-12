Hepsor AS-i võlakirjade avaliku pakkumise teade

Hepsor AS (registrikood 12099216, aadress Järvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti; Hepsor) kuulutab välja võlakirjaprogrammi (Programm) kogumahus 20 miljonit eurot ja Programmi esimese seeria võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumise raames kaasab Hepsor kuni 6 miljonit eurot võimalusega suurendada mahtu kuni 8 miljoni euroni. Pakkumine viiakse läbi Hepsori poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 10. novembril 2025 kinnitatud põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Hepsori ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Pakkumise peamised tingimused

Emitent Hepsor AS Väärtpaber EUR 9,50 Hepsor AS võlakiri 25-2028 Väärtpaberi tüüp Tagamata ja allutamata võlakiri Seeria number 1 ISIN EE0000002749 Pakkumise tüüp Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Emissiooni maht 6 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 8 miljoni euroni Nominaalhind 1 000 eurot Intressimäär 9,50% aastas Finantskovenant - Omakapitali osakaal varadest peab olema alati vähemalt 20%;



- tagada igal ajahetkel minimaalne likviidsus vähemalt järgmise intressimakse tegemiseks. Intressimaksed Kvartaalsed (26. veebruar, 26. mai, 26. august ja 26. november) Märkimisperiood 12. november 2025, kell 10.00 – 21. november 2025, kell 15.30 Väärtuspäev 26. november 2025 Lunastustähtaeg 26. november 2028 Kauplemisele võtmise taotlemine Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri Esimene kauplemispäev 27. november 2025 või sellele lähedane kuupäev Prospekt kinnitatud 10. november 2025 Finantsinspektsiooni poolt Korraldaja AS LHV Pank Juriidiline nõustaja Ellex Raidla Advokaadibüroo

Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et nende tagatiseks ei ole panditud vara ega muid tagatisvahendeid ning investorite nõuded ei ole eelistatud võrreldes Hepsori teiste kohustustega.

Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse Hepsori olemasoleva 6 miljoni euro suuruse laenulepingu refinantseerimiseks AS LHV Pangaga. Juhul kui Hepsor otsustab suurendada esimese seeria emissiooni mahtu, suunatakse refinantseerimist üle jäävad vahendid Hepsori arendusportfellis olevate kinnisvaraarendusprojektide rahastamisse.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava

Märkimisperioodi algus 12. november 2025 kell 10.00 Märkimisperioodi lõpp 21. november 2025 kell 15.30 Pakkumise tulemuste avalikustamine 24. november 2025 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus 26. november 2025 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 27. november 2025 või sellele lähedane kuupäev



Märkimiskorralduste esitamine



Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, või vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: Investori nimi Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi Väärtpaber: EUR 9,50 Hepsor AS võlakiri 25-2028 ISIN kood: EE0000002749 Väärtpaberite arv: võlakirjade arv, mida investor soovib märkida Hind (võlakirja kohta): 1 000 eurot Tehingu summa: võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta) Tehingu vastaspool: Hepsor AS Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102109519 Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank Tehingu väärtuspäev: 26. november 2025 Tehingu liik: „väärtpaberiülekanne makse vastu“

Hepsori võlakirjade kauplemisele võtmine

Hepsor taotleb Tallinna börsi korraldajalt Pakkumise raames emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas. Kuigi Hepsor teeb kõik pingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Hepsor võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.

Prospekti kättesaadavus



Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Hepsori kodulehel aadressil https://hepsor.ee/investorile/volakirjad/ ja FI kodulehel aadressil https://www.fi.ee. Hepsori võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Hepsori kodulehel aadressil https://hepsor.ee/volakirja_tingimused.pdf .

Investorüritus

Hepsor kutsub 13. novembril 2025 kell 16.00 aadressil Manufaktuuri 3, Tallinn (registreerimine: https://forms.gle/PnSLLbK7jPiLCA6a7) ja 14. novembril 2025 kell 16.00 aadressil Gustava Zemgala gatve 74, Riias (registreerimine: https://forms.gle/aqJbLeq47BMVALs38) kõiki huvilisi Hepsorit ja Pakkumist tutvustavale üritusele.

Enne võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Hepsori võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Hepsori võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Manused