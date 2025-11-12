EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aasta oktoobris konsolideeritud üüritulu 2 702 tuhat eurot, püsides septembriga samal tasemel. Fondi konsolideeritud puhasüüritulu (NOI) oli 2 574 tuhat eurot, vähenedes kuuga 32 tuhande euro võrra peamiselt kõrgemate turunduskulude tõttu Saules Miestas kaubanduskeskuses.

2025. aasta kümne kuu jooksul teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 26,38 miljonit eurot, mis on 3,0% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA oli samal perioodil 22,18 miljonit eurot, suurenedes aastatagusega võrreldes 1,7%.

Korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus laenude tagasimaksed miinus intressikulud) ulatus kümne kuu kokkuvõttes 10,7 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 20%. Kasvu toetasid uute arendusprojektide lisandunud rahavood ja madalamad intressikulud tänu EURIBORi langusele. Fondi kaalutud keskmine intressimäär oli oktoobri lõpus 3,97%.

Kümne kuu tulemuste põhjal on fond teeninud investoritele potentsiaalset brutodividendi 74,83 senti aktsia kohta, mis on 13,4% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Fondivalitseja plaanib jätkata pangalaenude refinantseerimist objektidel, mille rahavood ületavad laenuteeninduskohustusi rohkem kui kaks korda ning kus LTV tase on langenud alla konservatiivse taseme ning kasutada saadud vahendeid dividendimaksete suurendamiseks tasemeni 1,2 eurot aktsia kohta (neto).

Fondi puhasväärtus (NAV) aktsia kohta oli oktoobri lõpus 20,5842 eurot, kasvades kuuga 0,7%. EPRA NRV oli oktoobri lõpus 21,48 eurot, suurenedes samuti 0,7%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus