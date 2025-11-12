VIEL & Cie : Croissance du chiffre d’affaires de 5,6 % sur le 3ème trimestre à cours de change courants Croissance de l'activité sur les neuf premiers mois de 2025 avec un chiffre d’affaires de 951,9 M€ à cours de change courants(+8,2%)

Croissance du chiffre d’affaires de 5,6 % sur le 3ème trimestre

à cours de change courants

Croissance de l'activité sur les neuf premiers mois de 2025

avec un chiffre d’affaires de 951,9 millions d’euros,

à cours de change courants, en hausse de 8,2%





Sur les neuf premiers mois de l’année, VIEL & Cie poursuit sa dynamique de croissance dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’établit à 951,9 millions d’euros contre 879,7 millions d’euros sur la même période en 2024, en hausse de 8,2% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 10,1 % à 968,9 millions d’euros.

VIEL & Cie poursuit une croissance de son activité au 3eme trimestre 2025 avec un chiffre d’affaires de 298,4 millions d’euros, en hausse de 5,6 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaire trimestriel affiche une hausse de 10,7% à 312,7 millions d’euros.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros 2025 2024 Intermédiation professionnelle 895,6 822,6 Bourse en ligne 56,3 57,1 Chiffre d'affaires consolidé 951,9 879,7

La situation financière du Groupe n’a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier semestriel 2025.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison.

Paris le 12 novembre 2025

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 56 43 70 20



Image 7

Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 48

Pièce jointe