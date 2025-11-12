MT Højgaard Holding A/S: Solide resultater og fornuftig ordretilgang i 3. kvartal

RESULTATER I 3. KVARTAL 2025

(Sammenligningstal for 3. kvartal 2024 i parentes)

Resultaterne i 3. kvartal udviklede sig i tråd med forventningerne til hele året.

Omsætningen faldt 7% til 2,4 mia. kr. Det afspejler den aktuelle fasning af ordreporteføljen, især i MT Højgaard Danmark, hvor store projekter bidrager beskedent til toplinjen i opstartsfasen.

Driftsresultatet (EBIT) faldt 13% til 110 mio. kr. Enemærke & Petersens overskudsgrad blev forbedret, mens MT Højgaard Danmarks margin fortsat var robust, men dog faldende på grund af lavere aktivitet og et nul-resultat i joint ventures.

De fortsættende aktiviteter leverede et resultat efter skat på 90 mio. kr. (91 mio. kr.).

Nettoresultatet blev 71 mio. kr. (59 mio. kr.) som følge af lavere finansielle udgifter og mindre tab i ophørende aktiviteter efter salg og afvikling af de fleste internationale aktiviteter.

Pengestrømmene fra driften blev forbedret til 36 mio. kr. (-119 mio. kr.).

ORDREINDGANG OG ORDREPORTEFØLJE

Der var i 3. kvartal en fornuftig tilgang af nye ordrer fra licitationer, partnerskaber og samarbejder. Den samlede ordreportefølje steg, drevet af store, flerårige, faseopdelte kontrakter.

De to forretningsenheder vandt endelige, ubetingede ordrer for 1,8 mia. kr. (1,7 mia. kr.) og andre ordrer for cirka 1 mia. kr., som vil indgå i ordreindgangen, når de kontraheres endeligt.

Den samlede ordreportefølje steg til 22,5 mia. kr. (19,3 mia. kr.). Porteføljen består af endelige, ubetingede ordrer for 11,0 mia. kr. og vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for op til 6,3 mia. kr. samt fremtidige opgaver i byggepartnerskaber med en skønnet værdi på 4,6 mia. kr. og ordrer i joint ventures for 0,6 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2025 FASTHOLDES

Forventningerne til året er uændrede og underbygges af en høj ordredækning og en god pipeline.

Omsætningen ventes at blive 10,0-10,5 mia. kr. Ved udgangen af september var 98% af årets forventede omsætning på bygge- og anlægsentrepriser dækket af allerede tildelte ordrer.

Driftsresultatet (EBIT) ventes at blive 400-450 mio. kr. Indtjeningen på løbende opgaver inden for anlæg, nybyggeri, renovering og øvrige (især service) ventes stort set at blive på niveau med sidste år, mens engangsindtægterne fra især grundsalg ventes at blive væsentligt lavere.

Med et lavere underskud i ophørende aktiviteter, en uændret skatteprocent og uændret til let faldende finansielle poster er der fortsat basis for et højere nettoresultat.

”Vi arbejder planmæssigt videre med at konsolidere de senere års fremgang, stabilisere indtjeningen på løbende opgaver og forenkle koncernen. Indsatsen for at forbedre indtjeningen i Enemærke & Petersen pågår, og der er god fremdrift i de strategiske fokusområder. Samtidig udbygger vi ordreporteføljen, der indeholder en række flerårige projekter med en længere tidshorisont på størstedelen af produktionen, og begge forretningsenheder fokuserer derfor nu på at styrke ordredækningen for 2026 og 2027,” siger CEO Rasmus Untidt.

Kontakt

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på tlf. +45 31 21 68 72.

Rasmus Untidt og Dennis Nørgaard præsenterer delårsrapporten på en telekonference den 12. november 2025 kl. 10.00 (CET). Telekonferencen afholdes på engelsk og kan følges her.

