2025 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas: stiprūs rezultatai ir verslo plano įgyvendinimas, pažymėtas +0,7 GW veikiančių žaliųjų pajėgumų. Atnaujintos 2025 m. Koreguoto EBITDA ir Investicijų prognozės

 | Source: AB Ignitis grupė AB Ignitis grupė

AB „Ignitis grupė“ skelbia 2025 m. 9 mėn. tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šios publikacijos.

Finansiniai rezultatai

Mūsų 2025 m. 9 mėn. Koreguotas EBITDA siekė 405,1 mln. Eur (+2,0 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Augimą daugiausiai lėmė geresni mūsų dviejų didžiausių segmentų – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – rezultatai. Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią mūsų Koreguoto EBITDA dalį (53,2 proc.). 

2025 m. 9 mėn. laikotarpiu mūsų Investicijos siekė 529,9 mln. Eur (-9,2 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). 51,3 proc. visų Investicijų nukreipėme į Tinklų segmentą, o 41,4 proc. – į Žaliųjų pajėgumų segmentą, daugiausia – naujus saulės parkų, sausumos vėjo parkų ir Kruonio HAE plėtros projektus. Keletui projektų pasiekus komercinės veiklos pradžią, bendros Investicijos, palyginti su 2024 m. 9 mėn., sumažėjo.

Nepaisant 10,6 proc. padidėjusios Grynosios skolos, mūsų finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. FFO (12 mėn.) / Grynosios skolos rodiklis sumažėjo 6,3 p. p. iki 23.4 proc. (palyginti su 29,7 proc. 2024 m. gruodžio 31 d.). Taip pat, „S&P Global Ratings“ paliko galioti mūsų „BBB+“ kredito reitingą su stabilia perspektyva.

Verslo plėtra 

Žalieji pajėgumai: Veikiančius pajėgumus padidinome iki 2,1 GW (nuo 1,4 GW), Užtikrintus pajėgumus – iki 3,4 GW (nuo 3,1 GW).

Svarbiausi pasiekimai:
– pasiekėme Kelmės VP (313,7 MW) Lietuvoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Silezijos VP II (136,8 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Varmės SP (94 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP I (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP II (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Lenkijos saulės elektrinių portfelio (24 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– priėmėme Galutinius investicinius sprendimus dėl Kelmės (147,4 MW), Kruonio (99,2 MW) ir Mažeikių (45,1 MW) elektros energijos kaupiklių sistemų projektų Lietuvoje.

Tinklai: 10 metų (2024–2033 m.) investicijų plane numatytas 3,5 mlrd. Eur (+40 proc.) Investicijas 2025 m. sausio 23 d. suderinome su reguliuotoju (VERT); 2026 m. nustatyti RAB – 1,9 mlrd. Eur (+0,1 mlrd. Eur), WACC (svertinis vidurkis) – 5,74 proc. (-0,05 p. p.) ir papildoma tarifo dedamoji – 51,8 mln. Eur (+38,1 proc.); įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius pasiekė 1,24 mln.

Rezerviniai pajėgumai: laimėjome Lenkijos galios mechanizmo aukcioną – užtikrinsime prieinamą 381 MW galią 2026 m. I ketv. ir 484 MW galią 2026 m. IV ketv.

Sprendimai klientams: pasirašėme 7 metų trukmės elektros prekybos sutartį su Lietuvos perdavimo sistemos operatoriumi („Litgrid“) dėl iki 160 GWh elektros tiekimo per metus nuo 2026 m. sausio mėn., taikant fiksuotą 74,5 Eur/MWh kainą; pasirašėme iki 3,8 mln. Eur dotacijos sutartį elektromobilių įkrovimo infrastruktūros Baltijos šalyse plėtrai; įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos – 1 558 (+467 nuo 2024 m. gruodžio 31 d.).

Tvarumas 

Mūsų Žaliosios gamybos dalis sudarė 66,0 proc. ir, palyginti su 2024 m. 9 mėn., sumažėjo 17,6 p. p. dėl atitinkamai išaugusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse (Rezerviniai pajėgumai). Išaugusi gamyba susijusi su teikiamomis naujomis paslaugomis.

Per 2025 m. 9 mėn. mūsų bendras išmetamų ŠESD kiekis sudarė 3,48 mln. t CO2 ekv. (+22,5 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Elektrėnų komplekse teikiamos naujos paslaugos prisidėjo prie 92,1 proc. didesnių 1 apimties emisijų nei 2024 m. 9 mėn. laikotarpiu. 2 apimties emisijos išliko santykinai panašiame lygyje (-0,9 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.), o 3 apimties emisijos padidėjo 14,4 proc. (palyginti su 2024 m. 9 mėn.) dėl išaugusių elektros energijos pardavimų, ypač Lenkijoje.

Anglies dioksido išmetimo intensyvumas (1 ir 2 apimčių) padidėjo 9,3 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn., iki 223 g CO2 ekv./kWh, daugiausiai dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš gamtinių dujų Elektrėnų komplekse.

2025 m. 9 mėn. laikotarpiu mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota. Mūsų darbuotojų bendras registruojamų sužeidimų rodiklis (TRIR) siekė 0,97 (-0,21, palyginti su 2024 m. 9 mėn.), o rangovų TRIR – 0,71 (+0,34, palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Abu rodikliai buvo daug geresni nei planuota. Bendros darbuotojų patirties indeksas išliko aukštas ir siekė 66,8 (-0,2, palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Be to, 28,0 proc. aukščiausio lygio vadovų pozicijų užėmė moterys (+3,7 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.).

Grąža akcininkams ir 2025 m. prognozės 

Remdamiesi Dividendų politika, už 2025 m. I pusm. išmokėjome 0,683 Eur dividendą už akciją, iš viso – 49,4 mln. Eur.

Atsižvelgdami į stiprius 2025 m. 9 mėn. rezultatus, siauriname 2025 m. Koreguoto EBITDA prognozės rėžį į 510–540 mln. Eur (buvo 500–540 mln. Eur). Taip pat, atnaujiname Investicijų prognozę į 700–800 mln. Eur (buvo 700–900 mln. Eur).

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur 2025 m. 9 mėn.2024 m. 9 mėn.Pokytis 
Koreguotas EBITDA  405,1397,02,0 %
Žalieji pajėgumai 215,4180,919,1 %
Tinklai 192,8165,616,4 %
Rezerviniai pajėgumai 34,736,7(5,4 %)
Sprendimai klientams (43,0)11,1n/a
Kitos veiklos ir eliminavimai2 5,22,792,6 %
Koreguoto EBITDA marža  21,9 %24,5 %(2,6 p. p.)
EBITDA  354,4397,8(10,9 %)
Koreguotas EBIT245,1264,0(7,2 %)
Veiklos pelnas (EBIT)194,4264,8(26,6 %)
Koreguotas grynasis pelnas 177,6213,3(16,7 %)
Grynasis pelnas  132,4214,0(38,1 %)
Investicijos 529,9583,7(9,2 %)
Tinklai271,6217,125,1 %
Žalieji pajėgumai 219,2335,2(34,6 %)
Sprendimai klientams18,817,19,9 %
Rezerviniai pajėgumai7,52,3226,1 %
Kitos veiklos ir eliminavimai12,812,06,7 %
FFO  290,8353,0(17,6 %)
FCF  (122,6)(124,5)1,5 %
Koreguotas ROE (12 mėn.)10,0 %13,7 %(3,7 p. p.)
ROE (12 mėn.)8,1 %14,4 %(6,3 p. p.)
Koreguotas ROCE (12 mėn.)8,1 %10,3 %(2,2 p. p.)
ROCE (12 mėn.)6,9 %10,9 %(4,0 p. p.)
Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai  1,832,96(38,2 %)
Dividendas, tenkantis vienai akcijai1,351,313,1 %
 2025 m.
rugsėjo 30 d. 		2024 m.
gruodžio 31 d. 		Pokytis 
Grynoji skola  1 782,71 612,310,6 %
Grynasis apyvartinis kapitalas  31,8102,6(70,8)
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai  3,333,059,2 %
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola  23,4 %29,7 %(6,3 p. p.)

1. Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2. Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančiosios bendrovės finansiniai rezultatai.

Pristatymas investuotojams 

Paskelbus 2025 m. 9 mėn. rezultatus, 2025 m. lapkričio 12 d., trečiadienį, 13:00 val. Vilniaus / 11:00 val. Londono laiku vyks rezultatų pristatymas investuotojams ir analitikams.

Norėdami prie pristatymo prisijungti internetu arba telefonu, prašome užsiregistruoti čia:
https://ignitis-9m2025-results.open-exchange.net/

Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles

2025 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas, Faktų lentelė (Excel formatu) ir kiti publikuojami dokumentai bus pasiekiami:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles


Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedas


Attachments

2025 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas

Recommended Reading