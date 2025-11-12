2025 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas: stiprūs rezultatai ir verslo plano įgyvendinimas, pažymėtas +0,7 GW veikiančių žaliųjų pajėgumų. Atnaujintos 2025 m. Koreguoto EBITDA ir Investicijų prognozės

AB „Ignitis grupė“ skelbia 2025 m. 9 mėn. tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šios publikacijos.
Finansiniai rezultatai
Mūsų 2025 m. 9 mėn. Koreguotas EBITDA siekė 405,1 mln. Eur (+2,0 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Augimą daugiausiai lėmė geresni mūsų dviejų didžiausių segmentų – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – rezultatai. Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią mūsų Koreguoto EBITDA dalį (53,2 proc.).
2025 m. 9 mėn. laikotarpiu mūsų Investicijos siekė 529,9 mln. Eur (-9,2 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). 51,3 proc. visų Investicijų nukreipėme į Tinklų segmentą, o 41,4 proc. – į Žaliųjų pajėgumų segmentą, daugiausia – naujus saulės parkų, sausumos vėjo parkų ir Kruonio HAE plėtros projektus. Keletui projektų pasiekus komercinės veiklos pradžią, bendros Investicijos, palyginti su 2024 m. 9 mėn., sumažėjo.
Nepaisant 10,6 proc. padidėjusios Grynosios skolos, mūsų finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. FFO (12 mėn.) / Grynosios skolos rodiklis sumažėjo 6,3 p. p. iki 23.4 proc. (palyginti su 29,7 proc. 2024 m. gruodžio 31 d.). Taip pat, „S&P Global Ratings“ paliko galioti mūsų „BBB+“ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Verslo plėtra
Žalieji pajėgumai: Veikiančius pajėgumus padidinome iki 2,1 GW (nuo 1,4 GW), Užtikrintus pajėgumus – iki 3,4 GW (nuo 3,1 GW).
Svarbiausi pasiekimai:
– pasiekėme Kelmės VP (313,7 MW) Lietuvoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Silezijos VP II (136,8 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Varmės SP (94 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP I (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP II (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Lenkijos saulės elektrinių portfelio (24 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– priėmėme Galutinius investicinius sprendimus dėl Kelmės (147,4 MW), Kruonio (99,2 MW) ir Mažeikių (45,1 MW) elektros energijos kaupiklių sistemų projektų Lietuvoje.
Tinklai: 10 metų (2024–2033 m.) investicijų plane numatytas 3,5 mlrd. Eur (+40 proc.) Investicijas 2025 m. sausio 23 d. suderinome su reguliuotoju (VERT); 2026 m. nustatyti RAB – 1,9 mlrd. Eur (+0,1 mlrd. Eur), WACC (svertinis vidurkis) – 5,74 proc. (-0,05 p. p.) ir papildoma tarifo dedamoji – 51,8 mln. Eur (+38,1 proc.); įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius pasiekė 1,24 mln.
Rezerviniai pajėgumai: laimėjome Lenkijos galios mechanizmo aukcioną – užtikrinsime prieinamą 381 MW galią 2026 m. I ketv. ir 484 MW galią 2026 m. IV ketv.
Sprendimai klientams: pasirašėme 7 metų trukmės elektros prekybos sutartį su Lietuvos perdavimo sistemos operatoriumi („Litgrid“) dėl iki 160 GWh elektros tiekimo per metus nuo 2026 m. sausio mėn., taikant fiksuotą 74,5 Eur/MWh kainą; pasirašėme iki 3,8 mln. Eur dotacijos sutartį elektromobilių įkrovimo infrastruktūros Baltijos šalyse plėtrai; įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos – 1 558 (+467 nuo 2024 m. gruodžio 31 d.).
Tvarumas
Mūsų Žaliosios gamybos dalis sudarė 66,0 proc. ir, palyginti su 2024 m. 9 mėn., sumažėjo 17,6 p. p. dėl atitinkamai išaugusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse (Rezerviniai pajėgumai). Išaugusi gamyba susijusi su teikiamomis naujomis paslaugomis.
Per 2025 m. 9 mėn. mūsų bendras išmetamų ŠESD kiekis sudarė 3,48 mln. t CO2 ekv. (+22,5 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Elektrėnų komplekse teikiamos naujos paslaugos prisidėjo prie 92,1 proc. didesnių 1 apimties emisijų nei 2024 m. 9 mėn. laikotarpiu. 2 apimties emisijos išliko santykinai panašiame lygyje (-0,9 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.), o 3 apimties emisijos padidėjo 14,4 proc. (palyginti su 2024 m. 9 mėn.) dėl išaugusių elektros energijos pardavimų, ypač Lenkijoje.
Anglies dioksido išmetimo intensyvumas (1 ir 2 apimčių) padidėjo 9,3 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn., iki 223 g CO2 ekv./kWh, daugiausiai dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš gamtinių dujų Elektrėnų komplekse.
2025 m. 9 mėn. laikotarpiu mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota. Mūsų darbuotojų bendras registruojamų sužeidimų rodiklis (TRIR) siekė 0,97 (-0,21, palyginti su 2024 m. 9 mėn.), o rangovų TRIR – 0,71 (+0,34, palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Abu rodikliai buvo daug geresni nei planuota. Bendros darbuotojų patirties indeksas išliko aukštas ir siekė 66,8 (-0,2, palyginti su 2024 m. 9 mėn.). Be to, 28,0 proc. aukščiausio lygio vadovų pozicijų užėmė moterys (+3,7 proc., palyginti su 2024 m. 9 mėn.).
Grąža akcininkams ir 2025 m. prognozės
Remdamiesi Dividendų politika, už 2025 m. I pusm. išmokėjome 0,683 Eur dividendą už akciją, iš viso – 49,4 mln. Eur.
Atsižvelgdami į stiprius 2025 m. 9 mėn. rezultatus, siauriname 2025 m. Koreguoto EBITDA prognozės rėžį į 510–540 mln. Eur (buvo 500–540 mln. Eur). Taip pat, atnaujiname Investicijų prognozę į 700–800 mln. Eur (buvo 700–900 mln. Eur).
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)
|mln. Eur
|2025 m. 9 mėn.
|2024 m. 9 mėn.
|Pokytis
|Koreguotas EBITDA
|405,1
|397,0
|2,0 %
|Žalieji pajėgumai
|215,4
|180,9
|19,1 %
|Tinklai
|192,8
|165,6
|16,4 %
|Rezerviniai pajėgumai
|34,7
|36,7
|(5,4 %)
|Sprendimai klientams
|(43,0)
|11,1
|n/a
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|5,2
|2,7
|92,6 %
|Koreguoto EBITDA marža
|21,9 %
|24,5 %
|(2,6 p. p.)
|EBITDA
|354,4
|397,8
|(10,9 %)
|Koreguotas EBIT
|245,1
|264,0
|(7,2 %)
|Veiklos pelnas (EBIT)
|194,4
|264,8
|(26,6 %)
|Koreguotas grynasis pelnas
|177,6
|213,3
|(16,7 %)
|Grynasis pelnas
|132,4
|214,0
|(38,1 %)
|Investicijos
|529,9
|583,7
|(9,2 %)
|Tinklai
|271,6
|217,1
|25,1 %
|Žalieji pajėgumai
|219,2
|335,2
|(34,6 %)
|Sprendimai klientams
|18,8
|17,1
|9,9 %
|Rezerviniai pajėgumai
|7,5
|2,3
|226,1 %
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|12,8
|12,0
|6,7 %
|FFO
|290,8
|353,0
|(17,6 %)
|FCF
|(122,6)
|(124,5)
|1,5 %
|Koreguotas ROE (12 mėn.)
|10,0 %
|13,7 %
|(3,7 p. p.)
|ROE (12 mėn.)
|8,1 %
|14,4 %
|(6,3 p. p.)
|Koreguotas ROCE (12 mėn.)
|8,1 %
|10,3 %
|(2,2 p. p.)
|ROCE (12 mėn.)
|6,9 %
|10,9 %
|(4,0 p. p.)
|Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai
|1,83
|2,96
|(38,2 %)
|Dividendas, tenkantis vienai akcijai
|1,35
|1,31
|3,1 %
|2025 m.
rugsėjo 30 d.
|2024 m.
gruodžio 31 d.
|Pokytis
|Grynoji skola
|1 782,7
|1 612,3
|10,6 %
|Grynasis apyvartinis kapitalas
|31,8
|102,6
|(70,8)
|Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai
|3,33
|3,05
|9,2 %
|FFO (12 mėn.) / Grynoji skola
|23,4 %
|29,7 %
|(6,3 p. p.)
1. Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2. Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančiosios bendrovės finansiniai rezultatai.
