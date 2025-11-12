Kvietimas į AB Akola group 2025–2026 finansinių metų 3 mėn. rezultatų pristatymą internetu

AB Akola group, įmonės kodas 148030011, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius, Lietuva.
AB Akola group kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2025–2026 finansinių metų 3 mėn. rezultatų pristatymą vebinare (angl. „webinar“). Pradžia – 2025 m. lapkričio 20 d. 9:00 val. Seminaras vyks anglų kalba.
Bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika pakomentuos finansinius veiklos rezultatus, aktualijas bei po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.
Maloniai prašome atsiųsti klausimus iš anksto iki 2025 m. lapkričio 19 d. el. paštu simona.backiene@nasdaq.com
Kaip prisijungti prie vebinaro?
Visus norinčius dalyvauti, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_a5q0Pk2rRHyf4AjjjCYY_A
Jums bus išsiųsta nuoroda prisijungti į internetinį seminarą su instrukcija, kaip sėkmingai tai padaryti. Jungiantis pirmą kartą, bus prašoma atsisiųsti nedidelį priedą interneto naršyklei. Vebinaras bus įrašomas ir jo įrašas bus patalpintas Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje.
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403