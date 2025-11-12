Til Nasdaq Copenhagen A/S 12. november 2025

Meddelelse nr. 97/2025











Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. november 2025



Jyske Realkredit noterer den 13. november 2025 ny Særligt Dækket Obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationen.

Det samlede prospekt for obligationen består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 27. juni 2025.



Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

