Kalmar ja Forth Ports jatkavat yhteistyötään hybridikonttilukkien suurella jatkotilauksella

Kalmar on saanut Forth Ports Groupilta kolmen Kalmar hybridikonttilukin jatkotilauksen. Laitteet otetaan käyttöön Forth Ports Grangemouthissa. Suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen tilauksiin, ja laitteiden toimitus on määrä saada päätökseen vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.

Forth Ports Grangemouth on Skotlannin suurin satama, joka käsittelee vuosittain yhdeksän miljoonaa tonnia rahtia erillisten kontti-, neste- ja kappaletavaraliikenteen terminaalien kautta. Rahtiin kuuluu elintarvikkeita ja juomia, koneita, polttoaineita, terästuotteita, puutavaraa, paperia sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteita.

Uudet Kalmar hybridikonttilukit täydentävät kuutta identtistä laitetta, jotka Forth Ports Group tilasi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, ja jotka kaikki otetaan käyttöön yhtiön London Container Terminalissa.

Perinteisiin dieselkäyttöisiin laitteisiin verrattuna Forth Ports voi uusien Kalmarin hybridikonttilukkien avulla vähentää konttilukkitoiminnoissaan sekä polttoaineenkulutusta että hiilidioksidipäästöjä. Hybridilaitteet tuottavat myös huomattavasti vähemmän melua.

Derek Knox, aluejohtaja, Forth Ports Limited: "Nykyinen Kalmar konttilukkikalustomme on palvellut meitä erinomaisesti. Olemme päättäneet laajentaa investointejamme ympäristöystävälllisempään teknologiaan, jotta pystymme saavuttamaan kunnianhimoiset nettonollapäästötavoitteemme. Uudet hybridilaitteet tukevat meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa auttamalla vähentämään sekä polttoaineenkulutusta että päästöjä ja melua paikallisesti."

Joel Garmory, maajohtaja, UK & Irlanti, Kalmar: "Tämä suuri jatkotilaus on selkeä osoitus Forth Ports Groupin luottamuksesta alan johtavaan hybriditeknologiaamme, joka voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 40 % vastaaviin dieselkäyttöisiin laitteisiin verrattuna. Olemme iloisia saadessamme jatkotilauksen näin lyhyessä ajassa ja tyytyväisiä, että voimme jatkaa Forth Portsin auttamista konkreettisten askelten ottamisessa toimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tuottavuudesta tinkimättä."

