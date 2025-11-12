Informations sur les droits de vote et les actions au 31 octobre 2025

Le 12 novembre 2025

Information relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social

 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation :        Euronext Paris
Compartiment :        Compartiment A
Code ISIN :                FR0000054470
Site web :                www.ubisoftgroup.com

Information mensuelle au 31 octobre 2025
(Articles L. 233-8, II, du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote
Total brut (1) Total net (2)
31/10/2025 134 630 764 148 726 147 148 726 147
  1.         Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
  2.         Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

