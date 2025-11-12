OKTOBER MÆNGDER: AFDÆMPET UDVIKLING I EUROPÆISKE ØKONOMIER SÆNKER VÆKSTEN

INVESTOR NEWS nr. 35 - 12. november 2025

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,6 mio. lanemeter i oktober 2025 var 3,7% lavere end i 2024 og 5,7% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,3% og -1,6%.

Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 drevet af blandt andet en tilpasning af kapaciteten som følge af øget færgekonkurrence.

Mængderne på Den Engelske Kanal var lavere end i 2024 drevet af en nedgang i de samlede mængder på Doverstrædet. Østersømængderne var fortsat højere end i 2024, mens mængderne på Gibraltarstrædet var lavere end i 2024 som følge af kapacitetsændringer.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 1,0% til 41,5 mio. fra 41,1 mio. i 2024-23. Der var en nedgang på 1,5% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i oktober 2025 justeret for ruteændringer* gik ned med 5,5% til 331 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -4,3%. Højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet, særligt i busmarkedet. Antallet af biler i oktober var 2,3% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 18,0% til 5,3 mio. sammenlignet med 6,5 mio. for 2024-23. Der var en nedgang på 4,0% justeret for ruteændringer.

DFDS færgemængder Oktober Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.424 3.776 3.637 -3,7% 38.454 41.095 41.523 1,0% Passager 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 345 458 331 -27,8% 4.472 6.523 5.350 -18,0%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for november 2025 forventes offentliggjort 12. december 2025 omkring kl. 10.00.





