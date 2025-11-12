Le Collège Boréal se joint au programme de Préparation de la main-d’œuvre à l’IA de l’Alberta Machine Intelligence Institute





TORONTO, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collège Boréal rejoint le programme de Préparation de la main-d’œuvre à l’IA, une initiative nationale de l’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) visant à doter, chaque année, plus de 125 000 étudiantes et étudiants de compétences fondamentales en matière d’intelligence artificielle (IA).

Les prochaines cohortes de Boréal verront ainsi intégrées à leurs cours et autres activités d’apprentissage, de nouvelles notions d’IA, de pensée critique et d’éthique afin de les outiller efficacement pour des milieux de travail où l’IA devient un levier quotidien.

Pour ce faire, le Collège Boréal collaborera avec l’Amii et les établissements partenaires afin d’adapter et de partager des ressources pédagogiques ouvertes et en français (lectures, études de cas, activités, etc.), au bénéfice de tous ses campus à travers l’Ontario.

Citation

« L’intelligence artificielle fait déjà partie du quotidien. Notre rôle est d’aider nos étudiantes et étudiants à comprendre ces outils, à les utiliser avec discernement et à garder l’humain au centre des décisions. Nous voulons des diplômées et diplômés à la fois prêts d’un point de vue technologique et préparés aux questions éthiques que soulève cette technologie. »

Édouard Ratiarson − gestionnaire, Centre de leadership et

d’innovation pédagogique du Collège Boréal

Faits en bref

Le Collège Boréal figure parmi les 29 premiers établissements d’études postsecondaires du Canada à se joindre à un nouveau consortium de développement des compétences en IA, dévoilé le 29 octobre dernier par l’Amii.



Le Collège Boréal devient le premier établissement francophone membre de ce consortium national, contribuant ainsi à développer l’étendue des connaissances pédagogiques disponibles en français, en matière d'IA.





Liens connexes

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 34 sites, dont 8 campus répartis dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos programmes et services, consultez le collegeboreal.ca ainsi que nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, X et Bluesky.



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18ab749d-7cf4-444e-9f57-17d975313c3a/fr