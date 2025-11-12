Investeringsforeningen Falcon Invest – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Falcon Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mandag den 1. december 2025, kl. 9.00.
Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.
- FAI Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Falcon november 2025
- IAI-Falcon - Overflytningsplan og -redegørelse