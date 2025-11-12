Azimut et SOQUEM vendent leur Propriété Pikwa à Ressources PMET, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce la signature d'une convention d'achat et de vente (la « Convention ») avec Ressources PMET Inc. (« PMET ») (TSX: PMET, ASX: PMT) pour la Propriété Pikwa (la « Propriété ») située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. La Propriété est une coentreprise à parts égales entre la Société et SOQUEM Inc. et est située à proximité du projet lithium Shaakichiuwaanaan de PMET (voir figures 1 et 2).

Cette transaction s'inscrit dans l'objectif de la Société de se concentrer sur ses actifs phares tout en conservant une participation dans un district lithium émergent grâce à sa participation dans PMET et aux redevances qu’elle détient.

Dans le cadre de la Convention, PMET va acquérir 100% de la Propriété en émettant 420 958 actions à Azimut et à SOQUEM (la « Contrepartie en Actions »), ce qui représente une contrepartie totale de 3,1 millions $ sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de PMET (le « VWAP 20 jours ») sur la bourse de Toronto TSX (le « TSX »). De plus, Azimut et SOQUEM conserveront chacune une redevance (NSR) de 1,0% sur la Propriété. Durant une période de 24 mois, la Contrepartie en Actions sera soumise à des restrictions de revente, selon lesquelles 65% de la Contrepartie en Actions ne pourra être vendue que si le VWAP 20 jours dépasse 5 $, 10 $ et 12 $, avec un tiers de ces actions libérées à chaque étape.

La Propriété Pikwa (509 claims, 261 km2) couvre une partie de la même ceinture de roches vertes que celle encaissant le projet lithium Shaakichiuwaanaan, et se trouve en continuité géologique directe avec le corridor de pegmatites à lithium identifié sur ce projet. Les travaux d'exploration menés par Azimut et SOQUEM sur Pikwa ont confirmé la présence de spodumène dans des affleurements de pegmatites ainsi que de cristaux de spodumène dans des échantillons de till. Cela indique le potentiel de prolongement du corridor Shaakichiuwaanaan vers Pikwa.

Les parties ont traité à distance. La Convention est soumise aux conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature et à l'approbation du TSX.

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

Modifications au régime d’options d’achat d’actions d’Azimut

Le conseil d’administration a approuvé une modification au régime d’options d’achat d’actions de la Société (le « régime d’options ») en conformité avec les dispositions de la Politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX. Azimut a augmenté de 1 862 000 le nombre d’actions ordinaires réservées pour émission future en vertu du régime d’options pour un total de 10 052 000, soit approximativement 9,99% des 100 629 310 actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 11 novembre 2025. La modification est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : forages en cours. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.





Azimut détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs sur la Propriété Pikwa. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.