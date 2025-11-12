DAVIDsTEA annonce un placement privé de 3,0 M$ et un financement de 2,7 M$ lié aux revenus

Pembroke Heritage Fund Limited, le Fond collectif Genèse Pembroke et une partie liée investissent 1,5 M$ dans le placement privé

Jane Silverstone Segal, présidente du conseil d’administration de DAVIDsTEA, investit également 1,5 M$

Le produit servira à financer l’ouverture de nouveaux magasins au Canada, pour faire connaître l’expérience emblématique des boutiques DAVIDsTEA à davantage de communautés au pays

La Société accroît également ses liquidités grâce à un financement de 2,7 M$ non dilutif lié aux revenus





MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des principaux marchands de thé en Amérique du Nord, est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu des conventions de souscription visant un placement privé d’unités totalisant 3 M$ (le « Placement privé »). Le produit du Placement privé sera utilisé pour ouvrir de nouveaux magasins à travers le Canada et pour soutenir les besoins en fonds de roulement.

La Société est également heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente de financement lié aux revenus aux termes de laquelle un partenaire institutionnel a fourni 2,7 M$ à DAVIDsTEA. Le produit tiré de ce financement non dilutif a été ajouté au fonds de roulement, ce qui offre à la Société une marge de manœuvre financière accrue.

« Ces financements marquent le prochain chapitre de l’évolution de DAVIDsTEA, qui passe du revirement de situation à la croissance. Forts d’un bilan renforcé et portés par un nouvel élan, nous sommes prêts à accroître notre présence sur le marché du commerce de détail, à approfondir nos relations avec la clientèle et à faire progresser la transition axée sur le bien-être vers les thés de spécialité. Notre plan est simple, mais efficace : il vise à ramener l’expérience DAVIDsTEA dans plus de collectivités au Canada, où l’histoire de notre marque, nos guides du thé passionnés et notre expérience immersive en magasin prennent vraiment vie », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque, DAVIDsTEA.

« Ensemble, le financement par titres de capitaux propres et le financement lié aux revenus renforcent nos liquidités et notre souplesse financière », a déclaré Frank Zitella, président, chef des services financiers et de l’exploitation de DAVIDsTEA. « Ils fournissent le capital nécessaire pour accélérer l’exécution de notre stratégie de croissance axée sur les magasins tout en maintenant une approche rigoureuse en matière de répartition du capital. Le produit des financements contribuera à l’ouverture de nouveaux magasins, améliorera le fonds de roulement et aidera DAVIDsTEA à atteindre une rentabilité durable, à générer d’importants flux de trésorerie disponibles et à générer une valeur à long terme pour tous les actionnaires. »

Dans le cadre du Placement privé, DAVIDsTEA émettra 3 333 334 unités au prix de 0,90 $ l’unité, pour un produit de 3,0 M$. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier conférera à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire de DAVIDsTEA au prix de 1,25 $ pendant un an à compter de la date de clôture du Placement privé et au prix de 1,50 $ pendant un an après cette période. Si, à tout moment après la date qui tombe quatre mois et un jour après la date de clôture du Placement privé, le cours de clôture des actions ordinaires de DAVIDsTEA à la Bourse de croissance TSX est d’au moins 2,00 $ pendant une période d’au moins 20 jours de bourse consécutifs, les bons de souscription expireront, au gré de la Société, le 30ᵉ jour après la date à laquelle la Société aura envoyé aux porteurs de bons de souscription un avis dans la forme prescrite. DAVIDsTEA ne versera aucune commission ni aucuns autres frais dans le cadre du Placement privé.

Pembroke Heritage Fund Limited, le Fond collectif Genèse Pembroke et une partie liée de Gestion Pembroke Ltée ont souscrit 50 % des unités dans le cadre du Placement privé pour un montant total de 1,5 M$. Établi par Gestion Pembroke, le Fond collectif Genèse Pembroke et Pembroke Heritage Fund Limited, un fonds d’investissement collectif à capital fixe inscrit à Guernesey, ont comme objectif de placement déclaré de procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme principalement en investissant dans un portefeuille concentré d’actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres de sociétés à microcapitalisation et à petite capitalisation principalement canadiennes inscrites à la cote d’une bourse reconnue au Canada et/ou aux États-Unis. Les Fonds sont gérés avec le même esprit entrepreneurial que leur gestionnaire, Gestion Pembroke Ltée, et tirent parti des décennies d’expérience de Pembroke en matière d’investissement dans des entreprises canadiennes émergentes. Fondée en 1968, Gestion Pembroke est un gestionnaire de placements indépendant établi à Montréal qui gère plus de 3 G$ d’actifs pour un groupe choisi d’institutions et de familles fortunées et qui investit depuis longtemps dans des sociétés canadiennes entrepreneuriales. DAVIDsTEA et les trois souscripteurs n’ont aucun lien de dépendance.

Jane Silverstone Segal, présidente du conseil d’administration de DAVIDsTEA, a souscrit 50 % des unités pour un montant total de 1,5 M$. Jane Silverstone Segal contrôle Placements Mauvais Jours Ltée, l’actionnaire principal de DAVIDsTEA. Jane Silverstone Segal et DAVIDsTEA ne traitent pas sans lien de dépendance.

Le Placement privé, en ce qui concerne Jane Silverstone Segal, constitue une « opération avec une personne apparentée » pour DAVIDsTEA aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Jane Silverstone Segal et Sarah Segal, chef de la direction, chef de la stratégie de marque et administratrice de DAVIDsTEA, ont indiqué leurs intérêts respectifs dans le Placement privé au conseil d’administration de DAVIDsTEA conformément aux exigences de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, soit que Jane Silverstone Segal est un souscripteur dans le cadre du Placement privé et que Sarah Segal est sa fille. Le conseil d’administration de DAVIDsTEA, composé, à cette fin, seulement des trois administrateurs indépendants de DAVIDsTEA, a approuvé à l’unanimité le Placement privé et a déterminé que le Placement privé est dans l’intérêt de la Société.

En ce qui concerne Jane Silverstone Segal, le Placement privé sera dispensé des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 qui s’appliquent généralement à une « opération avec une personne apparentée » étant donné, notamment, que le prix de souscription de 1,5 M$ devant être payé par Jane Silverstone Segal ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de DAVIDsTEA et que les actions ordinaires de DAVIDsTEA ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse prescrite par le Règlement 61-101.

DAVIDsTEA déposera une déclaration de changement important à l’égard du Placement privé sur SEDAR+ après la clôture de celui-ci. DAVIDsTEA ne déposera pas la déclaration de changement important au moins 21 jours avant la date de clôture du Placement privé puisque les modalités et conditions de celui-ci n’ont été finalisées que récemment. Selon DAVIDsTEA, le délai plus court est nécessaire pour lui permettre de procéder à la clôture du Placement privé en temps opportun.

À l’heure actuelle, 27 145 589 actions ordinaires de DAVIDsTEA sont émises et en circulation. Immédiatement après la clôture du Placement privé, DAVIDsTEA prévoit que 30 478 923 actions seront en circulation. Jane Silverstone Segal exerce actuellement une emprise sur un total de 12 149 425 actions, soit 44,76 % des actions émises et en circulation de DAVIDsTEA. Immédiatement après la clôture du Placement privé, il est prévu que Jane Silverstone Segal exercera une emprise sur 13 816 092 actions, soit 45,33 % des actions qui seront émises et en circulation. Il est prévu que le pourcentage de détention d’actions de Jane Silverstone Segal dans DAVIDsTEA augmentera de 0,57 % par suite du Placement privé. Il est également prévu que Jane Silverstone Segal détiendra 833 333 bons de souscription après la clôture du Placement privé, chacun de ces bons de souscription permettant à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de DAVIDsTEA pendant une période de deux ans.

DAVIDsTEA prévoit réaliser le Placement privé au plus tard le 21 novembre 2025. Le Placement privé est assujetti aux conditions de clôture usuelles et à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions et les bons de souscription devant être émis dans le cadre du Placement privé seront soumis à des restrictions de revente pendant une période de quatre mois à compter de la date de clôture.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment les opinions, les attentes, les croyances, les plans ou les hypothèses de DAVIDsTEA concernant des événements futurs ou des résultats futurs, et qui sont, ou peuvent être considérés comme étant, des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou expressions comparables. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des énoncés concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la Société concernant, entre autres, le Placement privé proposé. DAVIDsTEA ne peut garantir que le Placement privé proposé sera réalisé ou qu’il le sera selon les modalités et conditions ou l’échéancier indiqués ci-dessus.

Bien que DAVIDsTEA estime que ses opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Société, y compris les facteurs de risque qui figurent dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 1er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025, qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats futurs.

À propos de DAVIDsTEA

DAVIDsTEA offre une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies, plus de 1500 dépanneurs au Canada et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût et les bienfaits pour la santé du thé ainsi que le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

