Alkane Resources Limited: Webbsändning av rörelseresultat och finansiella resultat för första kvartalet räkenskapsåret 2026

PERTH, Australien, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) (”Alkane” eller ”Bolaget”) kommer att publicera sina finansiella rörelseresultat för första kvartalet räkenskapsåret 2026 den 13 november 2025. Efter detta kommer vd och koncernchef Nic Earner och ekonomichef James Carter att hålla en telefonkonferens och webbsändning för att diskutera dessa resultat. Så här kan man delta:

Datum/tid: Kanada 16:00 EST, torsdag den 13 november 2025 Australien 08:00 AEDT, fredag den ​14 november 2025 Registrering för konferenssamtalet: https://register-conf.media-server.com/register/BI3d02ff95f1dd48b2bf6b3d377ac0d0c5 Webbsändningslänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/5a78wc3q



Den presentation som rör denna webbsändning kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats på alkres.com . Investerare kan skicka frågor till ledningen inför evenemanget till Natalie Chapman, kommunikationschef, via e-post: natalie.chapman@alkres.com.

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, vd och koncernchef.

OM ALKANE

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

