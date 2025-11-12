Le Rapport de durabilité 2025 de GHD reflète son engagement à créer un héritage durable

SYDNEY, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise mondiale de services professionnels GHD a publié son Rapport de durabilité 2025, qui détaille ses avancées en lien avec les enjeux prioritaires pour ses clients, son personnel, ses partenaires et les communautés.

« La durabilité fait partie intégrante de notre stratégie d’entreprise. À l’approche de notre centième anniversaire en 2028, la réflexion sur les retombées à long terme de notre travail et sur l’héritage que nous laisserons aux générations futures est au cœur de nos préoccupations. Cette perspective met en évidence les raisons pour lesquelles la durabilité guide notre démarche, notre collaboration avec les clients et les communautés, et notre planification pour les décennies à venir », explique Jim Giannopoulos, chef de la direction. « Notre objectif est de produire de meilleurs résultats pour nos clients tout en contribuant à un monde plus fort, plus résilient et plus durable que celui dont nous avons hérité. »

Le rapport, qui porte sur l’année financière 2025 (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), détaille la manière dont l’entreprise applique les principes de durabilité dans son travail avec ses clients ainsi que dans ses opérations internes et sa chaîne d’approvisionnement.

Points saillants du rapport :

Les cibles de carboneutralité à long terme basées sur la science de GHD ont été validées par l’initiative des cibles basées sur la science (SBTi)

L’entreprise a progressé dans ses stratégies relatives aux peuples autochtones en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada, et est passée à la troisième phase de son parcours de réconciliation en Australie

GHD a perfectionné sa stratégie de bien-être afin de mieux soutenir son personnel

Les démarches de GHD visant à ancrer davantage la durabilité dans le cycle de vie des projets pour ses clients au sein des 48 disciplines de l’entreprise se poursuivent

Voir le Rapport de durabilité 2025 de GHD

À propos de GHD :

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services-conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par son personnel, GHD possède un réseau de plus de 12 000 professionnelles et professionnels unis dans 160 bureaux situés sur cinq continents. www.ghd.com

Contacts :

Melissa Sullivan

GHD

+1-281-657-0818

melissa.sullivan@ghd.com

Rose-Marie Ménard

Pilot PMR

+1-579-622-9925

rosemarie.menard@pilotpmr.com