SASE OpsLab geht Partnerschaft mit Netskope ein, um die großflächige Bereitstellung von SASE zu revolutionieren und ein reibungsloses Kundenerlebnis zu gewährleisten

DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der führende Anbieter von Lösungen für die Orchestrierung und Automatisierung von Multi-Domain-IT-Infrastrukturen, gab heute die Erweiterung seines SASE OpsLab-Enablement-Portals um Netskope bekannt, einen führenden Anbieter von modernen Sicherheits- und Netzwerklösungen für die Cloud- und KI-Ära. Die neue Integration umfasst Automatisierungskits für Bereitstellungs- und Migrationsanwendungen, die Fortune-500-Unternehmen einen schnelleren und äußerst flexiblen Weg zur Einführung und Migration von SASE bieten und damit den manuellen Betriebsaufwand weiter reduzieren

Durch diese Integration wird der Aufbau und die Verwaltung sicherer Tunnel von Customer Premises Equipment (CPE) verschiedener Anbieter zu einem Netskope Point of Presence (POP) sowie die Migration privater Anwendungsdefinitionen innerhalb von Netskope One Private Access zu einem nahtlosen Prozess. Durch die Eliminierung fehleranfälliger manueller Konfigurationen und die Verkürzung der Vorlaufzeit für die Einrichtung und Änderung von Tunneln profitieren Unternehmen von einer erheblich beschleunigten Einführung der führenden Dienste von Netskope ohne zusätzliche Kosten.

„Bei Netskope konzentrieren wir uns darauf, unsere führende Technologie mit erstklassigen Kundenerfahrungen zu kombinieren“, so David Willis, Vice President of Technology Alliances bei Netskope. „Die Partnerschaft zwischen SASE OpsLab nutzt Infrastruktur-Automatisierungstechnologie, um potenzielle operative Belastungen aus den SASE-Prozessen der Kunden zu entfernen, was zu einer erfolgreichen Integration beiträgt.“

„Die Umstellung auf ein cloudbasiertes Cybersicherheitsmodell, das durch SASE ermöglicht wird, erfordert besondere Aufmerksamkeit für den Tunnelbetrieb und das Konnektivitätsänderungsmanagement im Allgemeinen“, erklärte Hywel Edwards, VP of Strategic Alliances bei UBiqube. „Unsere Integration mit Netskope wird zu einem kontinuierlichen Strom von SecOps-Automatisierungslösungen führen, die für das Ökosystem von Netskope bereitgestellt werden, um eine reibungslose Bereitstellung und Migration von SASE zu gewährleisten.“

Über SASE OpsLab

SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung gebrauchsfertiger „Ops Kits“ ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.

