SASE OpsLab se asocia con Netskope para revolucionar la implementación de SASE a gran escala para ofrecer una experiencia de cliente sin fricciones

DUBLÍN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, líder en orquestación y automatización de infraestructura TI multidominio, anunció hoy la expansión de su portal de habilitación SASE OpsLabs con Netskope, líder en seguridad y redes modernas para la era de la nube y la inteligencia artificial (IA). La nueva integración introduce kits de automatización para casos de uso de implementación y migración, proporcionando a las empresas Fortune 5000 un camino más rápido y altamente flexible hacia la adopción y migración de SASE, reduciendo aún más las cargas operativas manuales

Con esta integración, construir y gestionar túneles seguros desde equipos de cliente multivendor (CPE) hasta un punto de presencia (POPs) de Netskope, y migrar definiciones de aplicaciones privadas dentro de Netskope One Private Access se convierte en un proceso fluido. Al eliminar las configuraciones manuales propensas a errores y reducir los tiempos de preparación y modificación de túneles, las organizaciones se benefician de un de las implementaciones aceleradas de los servicios líderes de Netskope sin costos adicionales.

"En Netskope, nos centramos en combinar nuestra tecnología líder con experiencias de cliente de primer nivel", dijo David Willis, vicepresidente de alianzas tecnológicas de Netskope. "La asociación con SASE OpsLab aprovecha la tecnología de automatización de infraestructura para ayudar a eliminar las posibles cargas operativas en los recorridos SASE de los clientes, lo cual es parte de lo que hace que esta sea una integración exitosa".

"El cambio hacia un modelo de ciberseguridad centrado en la nube habilitado por SASE requiere especial atención a las operaciones de túneles y la gestión de cambios de conectividad en general”, comentó Hywel Edwards, vicepresidente de alianzas estratégicas de UBiqube. "Nuestra integración con Netskope generará un flujo continuo de soluciones de automatización de SecOps entregadas al ecosistema de Netskope, ofreciendo una experiencia de entrega y migración de SASE sin fricciones".

Acerca de SASE OpsLab

SASE OpsLab es un mercado de automatización que ofrece casos de uso preempaquetados para implementación y migración, diseñado para simplificar y escalar las operaciones de SASE. Al ofrecer "Ops Kits" listos para usar, SASE OpsLab permite a clientes, distribuidores y proveedores acelerar implementaciones, optimizar migraciones y reducir riesgos operativos. Con el apoyo de UBiqube, un líder mundial en automatización de infraestructura de TI y nube, SASE OpsLab combina tecnología de automatización comprobada con una profunda experiencia operativa para resolver los desafíos más complejos de SASE.

