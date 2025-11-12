SASE OpsLab s’associe à Netskope en vue de révolutionner le déploiement de SASE à grande échelle et de proposer une expérience client fluide

DUBLIN, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, leader de lʼorchestration et de lʼautomatisation des infrastructures informatiques multi-domaines, annonce ce jour l’extension de son portail d’activation SASE OpsLab avec Netskope, leader dans le domaine de la sécurité et des réseaux modernes pour l’ère du cloud et de l’IA. La nouvelle intégration introduit des kits d’automatisation pour les cas d’utilisation liés au déploiement et à la migration, offrant ainsi aux entreprises du classement Fortune 500 un moyen plus rapide et très flexible d’adopter et de migrer vers SASE, ce qui réduit davantage encore les charges opérationnelles manuelles.

Grâce à cette intégration, la création et la gestion de tunnels sécurisés entre les équipements clients (CPE) multifournisseurs et un point de présence (POP) Netskope, ainsi que la migration des définitions d’applications privées au sein de Netskope One Private Access, se transforment en processus harmonieux. En éliminant les configurations manuelles génératrices d’erreurs et en raccourcissant les délais de mise en place et de modification des tunnels, les entreprises bénéficient d’un déploiement considérablement accéléré des services de pointe de Netskope, sans frais généraux supplémentaires.

« Chez Netskope, nous nous efforçons d’allier notre technologie de pointe à une expérience client hors pair », a déclaré David Willis, vice-président des alliances technologiques chez Netskope. « Le partenariat avec SASE OpsLab tire parti de la technologie d’automatisation des infrastructures pour contribuer à l’élimination des charges opérationnelles potentielles liées au parcours SASE des clients, ce qui contribue à faire de cette intégration une réussite. »

« Le passage à un modèle de cybersécurité centré sur le cloud, rendu possible par SASE, nécessite d’accorder une attention toute particulière aux opérations de tunnel et à la gestion des changements de connectivité en général », a déclaré Hywel Edwards, vice-président des alliances stratégiques chez UBiqube. « Notre intégration avec Netskope permettra de proposer en continu des solutions d’automatisation SecOps à l’écosystème Netskope, pour une expérience de déploiement et de migration SASE fluide. »

À propos de SASE OpsLab

SASE OpsLab est une place de marché dédiée à l’automatisation pour les cas d’utilisation préconfigurés de déploiement et de migration, spécialement conçue pour simplifier et faire évoluer les opérations SASE. En fournissant des « kits opérationnels » prêts à l’emploi, SASE OpsLab permet aux clients, revendeurs et fournisseurs d’accélérer les déploiements, d’optimiser les migrations et de réduire les risques liés à l’exploitation. Avec le soutien d’UBiqube, leader mondial dans le domaine de l’automatisation des infrastructures informatiques et cloud, SASE OpsLab combine une technologie d’automatisation éprouvée avec une expertise opérationnelle approfondie pour relever les défis les plus complexes en matière de SASE.

