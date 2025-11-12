SASE OpsLab משתפת פעולה עם Netskope כדי לחולל מהפכה בפריסות בקנה מידה גדול של SASE, וכדי להבטיח חוויית לקוח חלקה

דבלין, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

UBiqube, המובילה העולמית בתיאום ומיכון של תשתיות IT מרובות שמות מתחם, הכריזה על הרחבת פורטל האפשור SASE OpsLabs שלה עם Netskope, מובילה בתחום האבטחה והרשתות המודרניות עבור עידן הענן והבינה המלאכותית. האינטגרציה החדשה מציגה ערכות מיכון לתרחישי בפריסה והגירה, והיא מספקת לחברות Fortune 5000 נתיב מהיר וגמיש ביותר לאימוץ והגירה של SASE - ובכך מפחיתה עוד יותר את עומס התפעול הידני.

בעזרת אינטגרציה זו, בנייה וניהול של מנהרות מאובטחות מציוד לקוחות בהיקף המקומי (CPE) המבוסס על ריבוי ספקיות לנקודת נוכחות (POP) של Netskope והעברה של הגדרות יישומים פרטיות בתוך Netskope One Private Access הופכים לתהליך חלק. על ידי ביטול השימשו בהגדרות תצורה ידניות שמועדות לשגיאות, וקיצור זמן ההקמה והשינויים במנהרות, ארגונים נהנים מפריסות מואצות באופן דרמטי של השירותים המובילים של Netskope ללא עלות תקורה.

"ב-Netskope אנו מתמקדים בשילוב הטכנולוגיה המובילה שלנו בחוויות לקוח מהשורה הראשונה", אמר דיוויד וויליס (David Willis), סגן נשיא לשיתופי פעולה טכנולוגיות ב-Netskope. "השותפות עם SASE OpsLab ממנפת טכנולוגיית מיכון של תשתיות כדי לסייע בהסרת עומסים תפעוליים פוטנציאליים ממסעות ה-SASE של הלקוחות, וזה חלק ממה שהופך את האינטגרציה הזו למוצלחת".

"המעבר למודל אבטחת סייבר ממוקד ענן, שמאפשר את השימוש ב-SASE, דורש את מתן תשומת לב המוענקת לתפעול מנהרות ולניהול שינויי קישוריות באופן כללי", אמר היוול אדוארדס (Hywel Edwards), סגן נשיא לבריתות אסטרטגיות ב-UBiqube. "האינטגרציה שלנו עם Netskope תוביל לזרם רציף של פתרונות מיכון SecOps שיסופקו לאקוסיסטם של Netskope, ויובילו לחוויית אספקה ​​והגירה חלקה של SASE".

אודות SASE OpsLab

SASE OpsLab הוא שוק ממוכן עבור תרחישי שימוש ארוזים מראש לפריסה והגירה שנבנה במיוחד כדי לפשט ולהרחיב את פעילות ה-SASE. על ידי אספקת "ערכות פעולות" מוכנות לשימוש, SASE OpsLab מאפשר ללקוחות, משווקות וספקיות להאיץ פריסות, לייעל הגירות ולהפחית סיכונים תפעוליים. SASE OpsLab, עם התמיכה של UBiqube, מובילה עולמית במיכון של תשתיות IT וענן, משלב טכנולוגיית מיכון מוכחת עם מומחיות תפעולית עמוקה כדי לפתור את האתגרים הקשים ביותר של SASE.

