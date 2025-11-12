SASE OpsLab Bermitra dengan Netskope untuk Merevolusi Penerapan SASE dalam Skala Besar demi Pengalaman Pelanggan yang Lancar

DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, pemimpin dalam orkestrasi dan otomatisasi infrastruktur TI multidomain, hari ini mengumumkan ekspansi portal pengaktifan SASE OpsLab dengan Netskope, pemimpin dalam bidang keamanan dan jaringan modern untuk era cloud dan AI. Integrasi baru ini menghadirkan kit otomatisasi untuk kasus penggunaan penerapan dan migrasi. Melalui integrasi ini, perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 menjalani proses adopsi dan migrasi SASE yang lebih cepat dan sangat fleksibel sehingga dapat mengurangi beban operasional manual

Dengan integrasi ini, proses pembuatan dan pengelolaan tunnel yang aman dari Peralatan di Lokasi Pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE) multivendor ke titik kehadiran (point of presence/POP) Netskope, serta migrasi definisi aplikasi privat dalam Netskope One Private Access berjalan lancar. Dengan menghilangkan konfigurasi manual yang rentan salah dan mempersingkat lamanya pengerjaan untuk penyiapan dan perubahan tunnel, organisasi memperoleh manfaat dari peluncuran layanan unggulan Netskope yang jauh lebih cepat tanpa menimbulkan biaya tambahan.

“Di Netskope, kami berfokus pada menggabungkan teknologi terdepan kami dengan pengalaman pelanggan terbaik di kelasnya,” ujar David Willis, VP Technology Alliances di Netskope. “Kemitraan SASE OpsLab memanfaatkan teknologi otomatisasi infrastruktur untuk membantu menghilangkan potensi beban operasional dalam perjalanan adopsi SASE oleh pelanggan. Ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan integrasi ini.”

“Peralihan menuju model keamanan siber yang berfokus pada cloud yang dimungkinkan dengan SASE memerlukan perhatian khusus terhadap operasi tunnel dan manajemen perubahan konektivitas secara umum,” ujar Hywel Edwards, VP Strategic Alliances di UBiqube. “Integrasi kami dengan Netskope akan menghasilkan aliran solusi otomatisasi SecOps berkelanjutan yang disediakan untuk ekosistem Netskope guna menghadirkan pengalaman penerapan dan migrasi SASE yang lancar.”

Tentang SASE OpsLab

SASE OpsLab adalah marketplace otomatisasi untuk kasus penggunaan penempatan dan migrasi yang telah dikemas sebelumnya, dirancang khusus untuk menyederhanakan dan memperluas operasi SASE. Dengan menghadirkan “Ops Kits” yang siap pakai, SASE OpsLab memungkinkan pelanggan, reseller, dan vendor untuk mempercepat peluncuran perdana, mempermudah migrasi, dan mengurangi risiko operasional. Didukung oleh UBiqube, pemimpin global dalam otomatisasi infrastruktur TI dan cloud, SASE OpsLab menggabungkan teknologi otomatisasi yang terbukti dengan keahlian operasional mendalam untuk menyelesaikan tantangan tersulit SASE.

Kontak Media

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com