SASE OpsLab, 넷스코프(Netskope)와 협력해 대규모 SASE 구축 혁신 추진 — 매끄러운 고객 경험 실현

더블린, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 멀티 도메인 IT 인프라 오케스트레이션 및 자동화 분야를 선도하는 UBiqube가 클라우드 및 AI 시대의 보안·네트워킹 분야 선도 기업 넷스코프(Netskope)와 함께 SASE OpsLabs 지원 포털을 확장한다고 오늘 발표했다. 이번 통합을 통해 배포 및 마이그레이션 활용 사례를 위한 자동화 키트가 추가되며, 포춘 5000대 기업들이 SASE(보안 엑세스 서비스 엣지) 도입과 전환을 보다 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 되어 수작업으로 인한 운영 부담이 크게 줄어들 전망이다.

이번 통합으로 다수의 공급업체 고객 구내 장비(CPE)에서 넷스코프의 POP(Point of Presence)으로 안전한 터널을 구축·관리하고, Netskope One Private Access 내 프라이빗 애플리케이션 정의를 이전하는 과정이 한층 원활해질 전망이다. 이로써 오류 발생 가능성이 높은 수동 구성 과정을 제거하고, 터널 설정 및 변경에 필요한 시간을 단축함으로써, 기업들은 추가 비용 없이 넷스코프의 주요 서비스를 훨씬 더 빠르게 배포할 수 있게 되었다.

넷스코프(Netskope) 기술 제휴 담당 부사장인 데이비드 윌리스(David Willis)는 “넷스코프는 자사의 선도적 기술력과 최고 수준의 고객 경험을 결합하는 데 집중하고 있다”며 “SASE OpsLab 파트너십은 인프라 자동화 기술을 활용해 고객의 SASE 전환 과정에서 발생할 수 있는 운영 부담을 제거하는 데 기여하고 있으며, 바로 이러한 점이 이번 통합을 성공적인 협력으로 만드는 핵심”이라고 말했다.

UBiqube 전략 제휴 담당 부사장 하이웰 에드워즈(Hywel Edwards)는 “SASE로 구현되는 클라우드 중심 보안 모델로의 전환은 터널 운영과 연결성 변경 관리 전반에 세심한 주의가 필요하다”며 “이번 넷스코프와의 통합을 통해 넷스코프 생태계에 지속적인 SecOps(보안 운영) 자동화 솔루션을 제공함으로써, 마찰 없는 SASE 구축 및 마이그레이션 경험을 실현할 것”이라고 밝혔다.

SASE OpsLab 소개

SASE OpsLab은 SASE(보안 엑세스 서비스 엣지) 운영을 간소화하고 확장하기 위해 설계된 자동화 마켓플레이스로, 사전 패키징된 배포 및 마이그레이션 활용 사례를 제공한다. SASE OpsLab은 즉시 사용 가능한 ‘Ops Kit’을 통해 고객, 리셀러, 그리고 벤더가 배포 속도를 높이고, 마이그레이션 과정을 간소화하며, 운영 리스크를 줄일 수 있도록 지원한다. 글로벌 IT 및 클라우드 인프라 자동화 선도 기업인 UBiqube의 지원을 받는 SASE OpsLab은 검증된 자동화 기술과 깊은 운영 전문성을 결합해 SASE가 직면한 가장 복잡한 과제를 해결하고 있다.

