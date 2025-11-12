SASE OpsLab Bekerjasama dengan Netskope untuk Merevolusikan Pelaksanaan SASE Berskala Besar bagi Pengalaman Pelanggan yang Lancar

DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, peneraju dalam penyelarasan dan automasi infrastruktur IT pelbagai domain, hari ini mengumumkan peluasan portal pemerkasaan SASE OpsLab bersama Netskope, peneraju dalam keselamatan dan rangkaian moden untuk era awan dan AI. Integrasi baharu ini memperkenalkan kit automasi untuk kes penggunaan pelaksanaan dan migrasi, sekali gus menyediakan syarikat Fortune 500 dengan laluan yang lebih pantas dan fleksibel ke arah penerimaan dan migrasi SASE — sambil mengurangkan lagi beban operasi manual dengan ketara

Melalui integrasi ini, pembinaan dan pengurusan terowong selamat daripada Peralatan Premis Pelanggan (CPE) pelbagai vendor ke titik kehadiran (POP) Netskope serta migrasi definisi aplikasi peribadi dalam Netskope One Private Access menjadi proses yang lancar. Dengan menghapuskan konfigurasi manual yang mudah terdedah kepada kesilapan dan memendekkan masa penyediaan serta perubahan terowong, organisasi memperoleh manfaat daripada pelaksanaan perkhidmatan terkemuka Netskope yang dipercepatkan secara drastik tanpa sebarang kos tambahan.

“Di Netskope, kami memberi tumpuan kepada gabungan teknologi termaju dengan pengalaman pelanggan bertaraf dunia,” kata David Willis, Naib Presiden Perikatan Teknologi di Netskope. “Perkongsian SASE OpsLab memanfaatkan teknologi automasi infrastruktur untuk membantu mengurangkan beban operasi dalam perjalanan SASE pelanggan — inilah antara faktor yang menjadikan integrasi ini begitu berjaya.”

“Peralihan kepada model keselamatan siber berpusatkan awan yang didayakan oleh SASE memerlukan perhatian khusus terhadap operasi terowong dan pengurusan perubahan sambungan secara keseluruhan,” kata Hywel Edwards, Naib Presiden Perikatan Strategik di UBiqube. “Integrasi kami dengan Netskope akan menghasilkan aliran berterusan penyelesaian automasi SecOps yang dihantar ke dalam ekosistem Netskope bagi memastikan pengalaman penghantaran dan migrasi SASE yang lancar tanpa halangan.”

Perihal SASE OpsLab

SASE OpsLab ialah pasaran automasi yang menawarkan kes penggunaan pelaksanaan dan migrasi prapakej, dibangunkan khusus untuk mempermudah serta meningkatkan skala operasi SASE. Dengan menyediakan “Ops Kits” sedia guna, SASE OpsLab membolehkan pelanggan, penjual semula dan vendor mempercepatkan pelaksanaan serta memperkemas proses migrasi, sambil mengurangkan risiko operasi. Disokong oleh UBiqube, peneraju global dalam automasi infrastruktur IT dan awan, SASE OpsLab menggabungkan teknologi automasi yang terbukti berkesan dengan kepakaran operasi mendalam untuk menangani cabaran paling sukar dalam SASE.

