SASE OpsLab Faz Parceria com a Netskope para Revolucionar a Implantação da SASE em Escala para uma Experiência Sem Atrito do Cliente

DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A UBiqube, líder em orquestração e automação de infraestrutura de TI de múltiplos domínios, anunciou hoje a expansão do seu portal de capacitação SASE OpsLabs com a Netskope, líder em segurança e redes modernas para a era da nuvem e da IA. A nova integração introduz kits de automação para casos de uso de implantação e migração, fornecendo às empresas da Fortune 5000 um caminho mais rápido e altamente flexível para a adoção e migração de SASE - reduzindo ainda mais a carga operacional manual

Com essa integração, a criação e gerenciamento de túneis seguros de Equipamentos de Instalações do Cliente (CPE) de vários fornecedores para um ponto de presença (POPs) da Netskope e a migração de definições de aplicativos privados dentro do Netskope One Private Access torna-se um processo contínuo. Ao eliminar as configurações manuais propensas a erros e encurtar o tempo de espera da configuração e alterações de túneis, as organizações se beneficiam com as implementações dramaticamente aceleradas dos principais serviços da Netskope sem custos indiretos.

“A Netskope se concentra na combinação da nossa tecnologia líder com as melhores experiências do cliente”, disse David Willis, VP de Alianças de Tecnologia da Netskope. "A parceria SASE OpsLab utiliza a tecnologia de automação de infraestrutura para ajudar a remover possíveis encargos operacionais das jornadas SASE dos clientes, o que torna esta integração um sucesso."

“A mudança para um modelo de segurança cibernética centrado na nuvem habilitado pela SASE exige especial atenção às operações de túnel e ao gerenciamento de mudanças de conectividade em geral”, disse Hywel Edwards, VP de Alianças Estratégicas da UBiqube. “Nossa integração com a Netskope resultará em um fluxo contínuo de soluções de automação de SecOps entregues ao ecossistema da Netskope, para uma experiência de entrega e migração SASE sem atrito.”

Sobre o SASE OpsLab

O SASE OpsLab é um mercado de automação para casos de uso de implantação e migração pré-empacotados, criados especificamente para simplificar e dimensionar as operações do SASE. Com os "Ops Kits" prontos para uso, o SASE OpsLab viabiliza que clientes, revendedores e fornecedores acelerem as implantações, simplifiquem as migrações e reduzam o risco operacional. Com o apoio da UBiqube, líder global em automação de infraestrutura de TI e nuvem, o SASE OpsLab combina a tecnologia de automação comprovada com a profunda experiência operacional para resolver os desafios mais difíceis do SASE.

