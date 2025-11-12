SASE OpsLab ร่วมมือกับ Netskope ปฏิวัติการใช้งาน SASE ในระดับขนาดใหญ่ มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นไร้สะดุด

ดับลิน, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube ผู้นำด้านการประสานงานและระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบหลายโดเมน ได้ประกาศในวันนี้ถึงการขยายพอร์ทัลการเปิดใช้งาน SASE OpsLab ร่วมกับ Netskope ซึ่งเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและการสร้างเครือข่ายสำหรับยุคคลาวด์และ AI การบูรณาการระบบใหม่นี้มาพร้อมชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการปรับใช้และการย้ายระบบ เพื่อมอบเส้นทางที่รวดเร็วขึ้นและยืดหยุ่นสูงแก่บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ในการนำ SASE มาใช้และดำเนินการย้ายระบบ พร้อมทั้งลดภาระในการดำเนินการด้วยตนเองลง
การบูรณาการระบบใหม่นี้ทำให้การสร้างและบริหารจัดการอุโมงค์ที่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า (Customer Premises Equipment: CPE) แบบหลายผู้ผลิตไปยังจุดให้บริการ (POP) ของ Netskope และการย้ายการกำหนดค่าแอปพลิเคชันส่วนตัวภายใน Netskope One Private Access เป็นไปอย่างราบรื่น การขจัดการตั้งค่าด้วยตนเองที่มักเกิดข้อผิดพลาดและการลดเวลาในการตั้งค่าและปรับเปลี่ยนอุโมงค์ ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวบริการชั้นนำของ Netskope ที่เร็วขึ้นอย่างมาก โดยไม่ก่อให้เกิดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มเติม
“ที่ Netskope เรามุ่งเน้นที่การผสานเทคโนโลยีชั้นนำของเราเข้ากับประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศ” David Willis รองประธานฝ่ายพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ Netskope กล่าว “ความร่วมมือ SASE OpsLab ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยลดภาระการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางการใช้งาน SASE ของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การผสานระบบนี้ประสบความสำเร็จ"
“การเปลี่ยนไปใช้โมเดลความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เน้นไปที่คลาวด์ โดยมี SASE เป็นตัวขับเคลื่อนนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของอุโมงค์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านการเชื่อมต่อโดยทั่วไป” Hywel Edwards รองประธานฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ UBiqube กล่าว “การบูรณาการของเรากับ Netskope จะนำไปสู่กระแสการส่งมอบโซลูระบบชันอัตโนมัติ SecOps อย่างต่อเนื่อง ไปยังระบบนิเวศของ Netskope เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานและการย้ายระบบ SASE ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
เกี่ยวกับ SASE OpsLab
SASE OpsLab คือตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานการปรับใช้และการย้ายข้อมูลแบบสำเร็จรูป ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนและปรับขนาดการดำเนินการของ SASE โดยเฉพาะ ด้วยการส่งมอบ "Ops Kits ที่พร้อมใช้งาน" SASE OpsLab ช่วยให้ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้จำหน่ายเร่งการเปิดตัว ปรับปรุงกระบวนการโยกย้าย และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน SASE OpsLab ได้รับการสนับสนุนจาก UBiqube ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและคลาวด์ โดยผสมผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกับความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการอันล้ำลึกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุดของ SASE
