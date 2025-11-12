SASE OpsLab 携手 Netskope 大规模革新 SASE 部署，打造顺畅客户体验

都柏林, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多域 IT 基础设施编排与自动化领域的领导者 UBiqube 今日宣布，将与云和人工智能时代现代安全与网络领域的领军企业 Netskope 携手合作，扩展 SASE OpsLab 赋能门户。 此次新集成推出了针对部署和迁移用例的自动化工具包，为 Fortune 500 企业提供了更快速且高度灵活的 SASE 采用与迁移路径，进一步减轻了手动操作负担

凭借此次集成，构建和管理从多供应商客户驻地设备（CPE）到 Netskope 接入点（POPs）的安全隧道，以及在 Netskope One Private Access 内迁移专用应用程序定义，整个过程都将变得无缝顺畅。 通过消除容易出错的手动配置、缩短隧道设置与更改的前置时间，企业能够以零额外成本快速部署 Netskope 的领先服务，显著提升业务上线的速度。

Netskope 技术联盟副总裁 David Willis 表示：“在 Netskope，我们专注于将领先的技术与一流的客户体验相结合。 我们与 SASE OpsLab 的合作可利用基础设施自动化技术，帮助消除客户在使用 SASE 过程中潜在的运营负担，这也是此次集成能够取得成功的原因之一。”

UBiqube 战略联盟副总裁 Hywel Edwards 表示：“SASE 支持向以云为中心的网络安全模式的转型，这要求我们特别关注隧道运营以及整体的连接性变更管理。 我们 与Netskope 的集成将为 Netskope 的生态系统持续提供 SecOps 自动化解决方案，从而实现无缝的 SASE 部署与迁移体验。”

关于 SASE OpsLab

SASE OpsLab 是一个专为简化和扩展 SASE 运营而生的自动化交易平台，提供预打包部署和迁移用例。 通过提供即用型运营包 (“Ops Kits”)，SASE OpsLab 助力客户、经销商和供应商加快部署速度、简化迁移流程，并降低运营风险。 依托全球 IT 和云基础设施自动化领导者 UBiqube 的支持，SASE OpsLab 将成熟的自动化技术与深厚的运营专长相结合，致力攻克 SASE 领域最为严峻的挑战。

