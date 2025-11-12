SASE OpsLab 與 Netskope 並肩合作，以大規模 SASE 部署革新流暢無阻的客戶體驗

都柏林, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在多域資訊科技 (multi-domain IT) 基礎建設編排協作及自動化方面領先在前的 UBiqube 今天宣佈，與雲端及 AI 時代現代安全及網絡領導者 Netskope 共同擴展 SASE OpsLab 賦能門戶平台。 嶄新整合方案推出針對部署與遷移用例的自動化工具套裝，為Fortune 500 (《財富》500 強) 企業提供更加快速、高度靈活的 SASE 採用及遷移途徑，進一步減輕人手操作負擔

透過此整合方案，從多供應商使用者駐地裝置（Customer Premises Equipment，簡稱 CPE）至 Netskope 網絡服務接入點（Point of Presence，簡稱 POP）的安全通道建置與管理，以及在 Netskope One Private Access 內遷移私有應用程式定義，將轉化為流暢無阻的過程。 透過杜絕容易出錯的人手配置，並縮短通道設置和變更的前置時間，企業能夠大幅加速推行 Netskope 的先進服務，而無需額外間接成本。

Netskope 技術聯盟副總裁 David Willis 表示：「Netskope 致力糅合領先技術與頂級客戶體驗。 SASE OpsLab 合作夥伴關係利用基礎建設自動化技術，協助消除客戶 SASE 旅程中的潛在操作負擔，這正是此整合方案的關鍵致勝之道。」

UBiqube 策略聯盟副總裁 Hywel Edwards 表示：「轉型至由 SASE 驅動的雲端中心化網絡安全模式，需要特別關注通道營運及連線更改管理的整體範疇。 透過與 Netskope 的整合，我們將持續為 Netskope 生態系統輸送 SecOps 自動化解決方案，實現順暢無礙的 SASE 交付與遷移體驗。」

關於 SASE OpsLab

SASE OpsLab 是自動化市集，提供預先封裝的部署與遷移用例，專為簡化 SASE 運作並擴展營運規模而設。 透過提供現成即用的「Ops 套件」，SASE OpsLab 讓客戶、經銷商及供應商得以加快推展、簡化遷移並降低營運風險。 SASE OpsLab 獲得 IT 與雲端基礎架構自動化的全球領導者 UBiqube 支援，結合成熟的自動化技術與深厚的營運專業知識，將 SASE 最艱鉅的挑戰迎刃而解。

