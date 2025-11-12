Essity et sa marque JOBST® font équipe avec les Raptors de Toronto pour prouver que « Les armures ne sont pas toutes faites d'acier »

TORONTO, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Essity, chef de file mondial des solutions de compression, et sa marque JOBST® sont ravis d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec les Raptors de Toronto, l'équipe de basketball de premier plan au Canada. Cette collaboration révolutionnaire nous permet de faire un grand pas pour donner à chaque personne les moyens de vivre sa vie avec confiance et sans compromis, de mener une vie active dans le confort et la tranquillité d'esprit, même en présence de maladie veineuse ou lymphatique. Le confort est ici un des éléments clé, parce que « Les armures ne sont pas toutes faites d'acier ».

À titre de Fier partenaire des Raptors de Toronto, JOBST® étend la portée de sa mission à l'extérieur du terrain pour prouver qu'il est aussi possible de vivre en toute confiance, de maîtriser et de surmonter les défis qui se posent à nous, même à l'extérieur du terrain. Qu'il s'agisse de défier ce qui empêche une personne de se réaliser, de surmonter des enjeux physiques ou d'aider une personne à vivre sa vie sans compromis, ce partenariat vient avant tout promouvoir un style de vie actif et donner à chaque personne les moyens de vivre sa vie comme elle l'entend.

« Nous sommes ravis d'être partenaires des Raptors de Toronto, une équipe qui personnifie l'endurance, la résilience et le leadership, affirme Mark Settle, directeur du marketing de JOBST Canada. Ensemble, nous donnons aux personnes les moyens de mener une vie saine et active, des valeurs qui sont partagées par les Raptors de Toronto et respectées dans tous les aspects de notre partenariat. »

« Nous sommes heureux d'accueillir la marque JOBST® d'Essity dans la famille des Raptors, ajoutait Anton Wimmer, vice-président, Développement des partenariats et stratégies de revenus, MLSE. Ce partenariat célèbre la puissance du sport, sur le terrain comme à l'extérieur, pour inspirer confiance et ensemble, nous souhaitons avoir un effet significatif sur nos partisans et sur les communautés. »

Les partisans peuvent s'attendre à voir :

Présence à l'aréna durant des matchs choisis des Raptors à l'aréna Scotiabank

durant des matchs choisis des Raptors à l'aréna Scotiabank Campagnes numériques où l'équipe prouve que « Les armures ne sont pas toutes faites d'acier »

où l'équipe prouve que « Les armures ne sont pas toutes faites d'acier » Présence soutenue de Jobst dans l'appli des Raptors



Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de cette marque à encourager chaque personne à vivre sa vie sans compromis, à maintenir une bonne santé générale, et à procurer des solutions de compression innovantes qui aident à gérer les maladies veineuses et lymphatiques. En s'associant aux Raptors, JOBST® voit à ce que chaque personne où ait sa chance, et puisse garder confiance en soi dans le match de la vie.

Pour un complément d'information concernant le partenariat et des lancements à venir, visitez www.jobstcanada.com ou suivez @JOBSTCanada et @Raptors dans les médias sociaux.

Contact média :

Mark Settle

Directeur du marketing

Santé et soins médicaux

Canada

Mark.settle@essity.com

