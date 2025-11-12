Le Centre C3i accueille Bobby Boursiquot en tant que nouveau vice-président chargé de la commercialisation





MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre C3i est fier d'annoncer la nomination de Bobby Boursiquot, B.Sc., MBA, au poste de vice-président de la commercialisation.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation scientifique et de la croissance commerciale, M. Boursiquot dirigera les initiatives du Centre C3i visant à accélérer le transfert des découvertes en thérapie cellulaire et génique sur le marché.

« La combinaison rare de rigueur scientifique, de perspicacité en matière de commercialisation et de leadership dans le développement de partenariats, dont fait preuve Bobby, en fait un atout idéal pour notre équipe. »

« Son arrivée renforce notre mission, qui consiste à traduire des recherches révolutionnaires en traitements concrets, permettant ainsi aux prestataires de soins de santé de lutter contre les maladies, d'améliorer les résultats pour les patients et de sauver des vies. »

- Yvan Côté, président et directeur général du Centre C3i.

Avant de rejoindre le Centre C3i, M. Boursiquot a occupé le poste de directeur du développement des affaires et des partenariats au CERASP (Centre d'expertise et de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques), où il a réussi à établir des collaborations avec des universités, des incubateurs, des start-ups biotechnologiques, des CDMO, des organismes de soutien et de financement ainsi que d’autres partenaires institutionnels.

Auparavant, en tant que directeur du développement des affaires chez Neopharm Labs Inc., il a dirigé une équipe multidisciplinaire répartie sur trois sites, doublant le chiffre d'affaires de l'entreprise en cinq ans et atteignant un taux de fidélisation de la clientèle supérieur à 90 %.

La carrière de M. Boursiquot a débuté dans le domaine de la chimie analytique et de l'assurance qualité, où il a successivement occupé des postes de gestion chez BioEnvelop (Paladin Labs Inc.), puis de direction chez Pharmetics Inc. et Laboval Inc. Son parcours professionnel témoigne d'une compréhension approfondie de l'ensemble du cycle de vie de l'innovation, depuis la découverte en laboratoire jusqu'à la mise sur le marché de produits conformes.

Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en chimie de l'Université Concordia, d'un MBA de l'UQAM et d'un certificat en gestion des affaires de HEC Montréal.

« Le fossé entre une découverte brillante en laboratoire et une thérapie cellulaire qui sauve la vie d'un patient est l'endroit où la plupart des innovations échouent. C3i est spécialement conçu pour combler ce fossé. Je suis ravi de rejoindre l'équipe et de me concentrer sur la mise en place de partenariats industriels solides nécessaires à la commercialisation de ces traitements essentiels et à leur mise à la disposition des patients plus rapidement que jamais. »

- Bobby Boursiquot

En tant que vice-président de la commercialisation, M. Boursiquot dirigera les collaborations industrielles du Centre C3i et mettra en œuvre des stratégies de préparation au marché afin de commercialiser nos innovations en thérapies cellulaires et géniques.

À propos du Centre C3i

Le centre C3i est un prestataire de services complets, un CDMO GMP commercial.

Nous transformons les recherches révolutionnaires en thérapies cellulaires et géniques concrètes, permettant ainsi aux prestataires de soins de santé de lutter contre les maladies et d'améliorer les résultats pour les patients. Nous avons 15 ans d'expérience et un taux de réussite de 99 % dans plus de 300 productions cliniques. Nous répondons aux besoins de nos clients, du développement des processus à la commercialisation, grâce à notre installation GMP à la pointe de la technologie et à notre centre d'analyse interne complet.

Nos services incluent:

– Services de fabrication cellulaire conformes aux BPF (GMP)

– Services d'essais en laboratoire conformes aux BPF (GMP)

– Services de cryoconservation et de biobanque conformes aux BPF (GMP)

– Services logistiques de la chaîne du froid

– Services de développement de processus et de transfert de technologie



Notre installation cGMP est conforme aux réglementations de la FDA, de l'EMA et de Santé Canada. Nous avons obtenu une licence d'établissement pharmaceutique (DEL) et une licence de fabrication de l'EMA, ce qui nous permet de fabriquer des thérapies cellulaires destinées aux marchés canadiens et européens.

Pour en savoir plus sur notre entreprise, rendez-vous sur www.c3icenter.com.

Pour toute demande de renseignements sur nos activités, veuillez contacter notre directeur du développement des affaires, Jamie Sharp, par téléphone au 514-400-4866 ou par courriel à l'adresse businessdev@centrec3i.com.

