Accumulus Technologies ernennt Mervyn Hall zum Chief Commercial Officer

SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies heißt den Branchenveteranen Mervyn Hall als Chief Commercial Officer in seinem Führungsteam willkommen. Hall war vor seinem Eintritt bei Accumulus als Senior Vice President of Commercial bei Aetion tätig, das im Juli 2025 von Datavant übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Aetion war Hall Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei Omnigen Biodata, einem Genomik-Startup im Vereinigten Königreich, und leitete bei IBM Watson Health Produktteams, die sich auf die Nutzung von Real-World-Daten konzentrierten.

Bei Accumulus Technologies wird Hall für die strategische Ausrichtung und Umsetzung aller Maßnahmen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften verantwortlich sein.

„Während meiner gesamten Karriere ist es mir eine Freude gewesen, Kunden dabei zu unterstützen, transformative Technologien zu nutzen, um Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen“, erklärte Hall. „Accumulus Technologies befindet sich derzeit in einer sehr dynamischen Phase, und ich freue mich darauf, die Bemühungen des Unternehmens zu leiten, um die Nutzung unserer bahnbrechenden Plattform in der gesamten Life-Sciences-Branche zu maximieren.“

Mit der Ernennung Halls treibt Accumulus Technologies seine Absicht voran, seinen Kundenstamm zu erweitern, neue strategische Partnerschaften anzustreben und nach der Ausgliederung aus Accumulus Synergy im August 2025 verbesserte Integrations-, Implementierungs- und Beratungsdienstleistungen anzubieten.

„Mervyn verfügt über mehr als 20 Jahre technologieorientierte Geschäftserfahrung und kann auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Erzielung starker Markteinführungsergebnisse in der Life-Sciences-Branche zurückblicken“, so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies. „Sein Know-how wird entscheidend dazu beitragen, unsere globalen Angebote weiter auszubauen und zu skalieren.“

Hall hat einen MBA der Oxford Brookes University und ein Postgraduierten-Diplom in Management Consulting der Grenoble Graduate School of Business.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Regulierungsbehörden neu denkt – mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform – im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy – ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

