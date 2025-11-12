Mervyn Hall rejoint Accumulus Technologies au poste de directeur commercial

SAN FRANCISCO, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies est ravi d’accueillir Mervyn Hall, un vétéran du secteur, au sein de son équipe de direction en tant que directeur commercial. Avant de rejoindre Accumulus, Hall occupait le poste de directeur général délégué du service commercial chez Aetion, société rachetée par Datavant en juillet 2025. Avant ça, Hall a occupé les postes de directeur de l’exploitation et de membre du conseil d’administration d’Omnigen Biodata, une start-up de génomique basée au Royaume-Uni, et a dirigé des équipes produits axées sur l’exploitation des données du monde réel chez IBM Watson Health.

Chez Accumulus Technologies, Hall sera responsable de la stratégie et de sa mise en œuvre pour l’ensemble des activités de vente, de marketing, de réussite client, de développement commercial et de partenariats stratégiques.

Comme il le dit lui-même, « Tout au long de ma carrière, j’ai eu le plaisir d’aider les clients à tirer parti des technologies de pointe afin de mettre les médicaments à la disposition des patients plus rapidement. Accumulus Technologies connaît actuellement un grand élan, et je suis impatient de diriger les efforts de l’entreprise pour maximiser l’utilisation de notre plateforme révolutionnaire dans l’ensemble du secteur des sciences de la vie. »

La nomination de Hall renforce la volonté d’Accumulus Technologies d’élargir sa clientèle, de nouer de nouveaux partenariats stratégiques et d’offrir des services améliorés d’intégration, de mise en œuvre et de conseil suite à sa scission d’avec Accumulus Synergy en août 2025.

Comme l’a déclaré Francisco Nogueira, le CEO d’Accumulus Technologies : « Avec plus de 20 ans d’expérience commerciale axée sur la technologie, Mervyn possède une solide expérience en matière de mise sur le marché de produits performants dans le secteur des sciences de la vie. Son expertise sera essentielle pour nous permettre d’explorer plus en profondeur les moyens les plus efficaces de développer et d’étendre notre offre à l’échelle internationale. »

Hall est titulaire d’un MBA de l’Université Oxford Brookes et d’un diplôme d’études supérieures en conseil de gestion de l’École de commerce de Grenoble.

À propos d’Accumulus Technologies

Accumulus Technologies est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la collaboration entre les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales afin d’accélérer le cycle de développement des médicaments, de la découverte à la mise à disposition sur le marché mondial. Née de l’association à but non lucratif Accumulus Synergy en 2025, notre plateforme SaaS sécurisée et spécialement conçue permet une collaboration en temps réel et un streaming continu de données afin de prendre des décisions plus rapidement, de s’aligner à l’échelle mondiale et d’accélérer l’accès aux thérapies pour les patients du monde entier. Axée sur l’innovation, la confiance et l’impact, Accumulus Technologies connecte l’écosystème réglementaire mondial grâce à une solution unique et évolutive.

Contact médias

Jack Quigley

media@accumulustech.com

445-237-9277