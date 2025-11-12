Aspo Oyj Pörssitiedote 12.11.2025 klo 16.30

Aspon taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026



Aspo Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2026:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 maanantaina 16.2.2026

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2026 maanantaina 27.4.2026

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 maanantaina 3.8.2026

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2026 maanantaina 2.11.2026

Aspon vuosikatsaus, sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2025, julkaistaan viikolla 13/2026.



Aspon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 17.4.2026 Helsingissä. Yhtiön hallitus julkaisee erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia Aspon varsinaisen yhtiökokouksen 2026 esityslistalle tulee toimittaa 26.2.2026 mennessä Aspon hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, Hallitus, PL 70, 02151 Espoo.





