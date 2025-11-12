Fatboy x Miffy : une collaboration ludique arrive au Canada

MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy, la marque de design néerlandaise reconnue mondialement pour son approche audacieuse du confort et de l’ambiance à la maison, est fière d’annoncer le lancement canadien de la collection Fatboy x Miffy . Cette collaboration réunit deux icônes du design culturel : les produits de vie décontractés et ingénieux de Fatboy et Miffy, le personnage adoré dans le monde entier, créé par l’illustrateur néerlandais Dick Bruna.

Aimée des enfants et reconnue par les adultes, la simplicité amicale de Miffy s’accorde naturellement avec l’approche audacieuse de Fatboy en matière de couleur, de texture et de plaisir. Le résultat : une série joyeuse de mobilier lounge, d’éclairage et d’accessoires qui apporte chaleur et personnalité à n’importe quel espace.

Une collection pensée pour tous les âges

La capsule Fatboy x Miffy comprend :

Slim Cord x Miffy – Un pouf moelleux, conçu en velours côtelé recyclé, brodé de détails subtils de Miffy.



– Un pouf moelleux, conçu en velours côtelé recyclé, brodé de détails subtils de Miffy. Point Cord x Miffy – Un ottoman multifonction pouvant servir de siège, de repose-pieds ou de petite table d’appoint, avec un tissu côtelé recyclé riche en texture.



– Un ottoman multifonction pouvant servir de siège, de repose-pieds ou de petite table d’appoint, avec un tissu côtelé recyclé riche en texture. Junior x Miffy & Junior x Boris – Des versions adaptées aux enfants du pouf légendaire Fatboy, imprimées avec les adorables personnages Miffy et Boris, pour lire, jouer et se détendre.



– Des versions adaptées aux enfants du pouf légendaire Fatboy, imprimées avec les adorables personnages Miffy et Boris, pour lire, jouer et se détendre. Point x Miffy – Un ottoman en nylon entièrement imprimé de l’univers coloré de Miffy, instantanément joyeux et décoratif.



– Un ottoman en nylon entièrement imprimé de l’univers coloré de Miffy, instantanément joyeux et décoratif. Bolleke x Miffy & Bolleke x Boris – Des lumières DEL rechargeables à l’éclat chaleureux, à suspendre presque partout, à l’intérieur comme à l’extérieur.



– Des lumières DEL rechargeables à l’éclat chaleureux, à suspendre presque partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. Carry-All-Bag x Miffy – Un sac fourre-tout spacieux, pratique et plein de caractère, avec la touche emblématique rouge Fatboy.

De la salle de jeux au coin lecture, en passant par les chambres et les espaces de vie modernes, la collection est pensée pour apporter de la joie sans compromis sur la durabilité, le confort ou la qualité du design.

Matériaux durables, confort au quotidien

Plusieurs pièces de la collection sont fabriquées à partir de textiles recyclés, incluant des velours côtelés et des tissus en coton. Tous les articles sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne, répondant aux standards élevés de qualité de Fatboy.

La collection complète Fatboy x Miffy est offerte en exclusivité en ligne sur fatboycanada.com . En stock juste à temps pour la saison des Fêtes, ces pièces ludiques et design font des cadeaux parfaits pour les enfants comme pour les adultes, apportant confort, joie et une touche de charme néerlandais à la maison.

À propos de Fatboy

Fondée aux Pays-Bas, Fatboy crée des poufs , meubles et accessoires de vie iconiques et intelligents qui apportent confort, lumière et atmosphère au quotidien, à l’intérieur comme à l’extérieur.

À propos de Miffy

En 1955, Dick Bruna crée le petit lapin blanc nijntje, connu dans le monde entier sous le nom de Miffy. D’abord inventée comme histoire du soir pour son fils, Miffy est devenue une icône mondiale. Avec ses lignes simples, ses couleurs franches et son expression ouverte, Miffy touche les enfants comme les adultes depuis des générations.



Pour demandes médias, images haute résolution ou entrevues, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f29395f-924c-4ee5-a221-7d7b395e3ba9/fr